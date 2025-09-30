Πρέσβης στη Γαλλία έπεσε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Το σενάριο της αυτοκτονίας εξετάζουν οι αρχές

30.09.25 , 18:46 Πρέσβης στη Γαλλία έπεσε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Thibault Camus)
Πρέσβης Στη Γαλλία Έπεσε Στο Κενό Από Τον 22ο Όροφο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Bουτιά» θανάτου για τον πρέσβη της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία, Ενκοσινάτι Εμανουέλ Νάτι Μτετβά, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

Ο 58χρονος διπλωμάτης φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατάθλιψης. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, είχε νοικιάσει δωμάτιο στον 22ο όροφο, όπου διαπιστώθηκε παραβίαση του παραθύρου ασφαλείας. Η σύζυγός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του μία ημέρα νωρίτερα, αφού είχε λάβει από τον ίδιο ένα ανησυχητικό μήνυμα.

 

 

Η υπόθεση ερευνάται από την ειδική μονάδα BRDP, η οποία χειρίζεται περιστατικά που αφορούν ευάλωτα άτομα και εξαφανίσεις.

 

 

Ποιος ήταν ο πρέσβης που φέρεται να αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 22ο όροφο

Ο Μτετβά είχε συνδεθεί με το περιβάλλον του πρώην προέδρου της Νότιας Αφρικής, Τζέικομπ Ζούμα.

Από το 2014 έως το 2019 διετέλεσε υπουργός Τέχνης και Πολιτισμού, ενώ μέχρι το 2023 ήταν επικεφαλής του χαρτοφυλακίου Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Παράλληλα, υπήρξε για χρόνια μέλος του κυβερνώντος Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου (ANC), στο οποίο είχε στρατευθεί από την εποχή του απαρτχάιντ. Μάλιστα, το 1989 είχε συλληφθεί, όταν η χώρα βρισκόταν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Ιδιαίτερη στιγμή στη δημόσια παρουσία του υπήρξε ο επικήδειος λόγος που εκφώνησε το 2019 για τον μουσικό Τζόνι Κλεγκ, γνωστό ως «λευκό Ζουλού», τονίζοντας τότε πως η μουσική του ενέπνευσε τους αγώνες κατά του καθεστώτος φυλετικών διακρίσεων.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε την οδύνη της χώρας για τον θάνατο του διπλωμάτη. «Οι γαλλικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου. Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής απευθύνει τα πιο ειλικρινή και βαθιά συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες του», τονίζεται χαρακτηριστικά.

ΠΡΕΣΒΗΣ
 |
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
