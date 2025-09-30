ΗΠΑ: Σκότωσε τη σύζυγό του γιατί δεν έχασε τα κιλά της εγκυμοσύνης

Άνδρας συνελήφθη στο Λος Άντζελες γιατί σκότωσε τη γυναίκα του, επειδή δεν είχε χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης της.

Η Βρετανή June Bunyan είχε πάει στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει το όνειρό της και να σπουδάσει Νομική.

Η 37χρονη δολοφονήθηκε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, όπου είχε ξεκινήσει να λειτουργεί και το δικό της δικηγορικό γραφείο, με ειδίκευση στα ζητήματα μετανάστευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης έσπασε τον λαιμό της γυναίκας με μια λαβή Ζίου Ζίτσου. Παράλληλα κατηγορείται για ακρωτηριασμό, εκταφή και σεξουαλική επαφή με ανθρώπινα λείψανα.

Ο κατηγορούμενος, στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι οι δυο τους καβγάδισαν γιατί δεν είχε χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης. Η 37χρονη άρχισε να μαζεύει τα πράγματά της και τον απείλησε ότι δε θα ξανάβλεπε ποτέ την κόρη τους.

Παραδέχθηκε ακόμα ότι, γνωρίζοντας πολεμικές τέχνες, με μια λαβή Ζίου Ζίτσου έσπασε τον αυχένα της.

Στη συνέχεια πήρε την κόρη τους μέσα στη νύχτα και την πήγε στους γονείς του και επιστρέφοντας στο σπίτι επιχείρησε να διαμελίσει την 37χρονη. Όπως είπε όμως δίστασε από τη φρίκη της πράξης, σταμάτησε, έβαλε σε μαύρες σακούλες όσα κομμάτια είχε κόψει έως τότε και τα πέταξε στα σκουπίδια.

Αμέσως μετά αγόρασε ναρκωτικά, επέστρεψε στο σπίτι, αγκάλιασε τη σορό και αποτελείωσε τον διαμελισμό της γυναίκας του.

Κατά τη διάρκεια μάλιστα αυτής της πράξης, έστειλε email στον πατέρα του, στο οποίο του έγραφε:

«Ήταν δύσκολο αυτό, αλλά έπρεπε να το κάνω… Είμαι πολύ φτιαγμένος, την πήρα αγκαλιά για τελευταία φορά όσο το έκανα».

Ο σύντροφος της 37χρονης εξαφανίστηκε και εντοπίστηκε από τις αρχές στις 11 Σεπτεμβρίου σε δωμάτιου ξενοδοχείου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

Από το μπράτσο του έτρεχε αίμα και δίπλα του υπήρχε ένα ματωμένο σημείωμα που παραδεχόταν το έγκλημα.

Η δικαιοσύνη όρισε εγγύηση 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Η οικογένεια της June Bunyan κάνει έρανο για να επιστρέψει η σορός της στη Σκωτία για να ταφεί. Γείτονες του ζευγαριού δήλωσαν ότι ανέμεναν το έγκλημα, λόγω της κακοποιητικής συμπεριφοράς του νεαρού.