«Κόπηκε» η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά το σχόλιο για τη δολοφονία του Κερκ

Το θρυλικό «Jimmy Kimmel Live», το late show του Τζίμι Κίμελ είναι πλέον παρελθόν, αφού, το βράδυ της Τετάρτης το ABC δήλωσε πως η εκπομπή σταματά επ’ αόριστον. Ο λόγος; Ένα σχόλιο του παρουσιαστής στην έναρξη της εκπομπής για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, που κατηγορούσε την αμερικανική δεξιά ότι προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο δυνατό πολιτικό όφελος από αυτήν. 

Συγκεκριμένα ο διάσημος παρουσιαστής, ο οποίος σατιρίζει τα κακώς κείμενα των ΗΠΑ, είπε πως ο άντρας που συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, συνδεόταν με το κίνημα MAGA (Make America Great Again) του προέδρου Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να ήταν ένας Ρεπουμπλικανός υπέρμαχος του Αμερικανού προέδρου.

 

 

«Φθάσαμε σε νέα ύψη το Σαββατοκύριακο», είπε σαρκαστικά ο Τζίμι Κίμελ.

«Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό το νέο παιδί που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από μέλος της, κάνοντας τα πάντα για να κερδίσει πολιτικά οφέλη από αυτό», συνέχισε. 

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ που προβαλόταν από το ABC από το 2003 κόπηκε αιφνιδιαστικά - AP Images

Μάλιστα στο πλαίσιο της σάτιρας που κάνει στην εκπομπή του παρουσίασε ένα βίντεο με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά από ερώτηση για το πώς είναι ψυχολογικά μετά τη δολοφονία του στενού του φίλου. Ο Αμερικανός πρόεδρος αντί να δείξει τη… λύπη του για την άγρια δολοφονία, αναφέρθηκε σε κατασκευαστικές εργασίες που γίνονται στον Λευκό Οίκο. 

 

 

«Ανάμεσα στις επικρίσεις, υπήρξε και πένθος», είπε ο Τζίμι Κίμελ. «Σε ανθρώπινο επίπεδο μπορείς να δεις πόσο βαριά το πήρε ο Τραμπ», συνέχισε ο παρουσιαστής με σαρκαστική διάθεση.

«Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ένας ενήλικας θρηνεί τη δολοφονία κάποιου που αποκαλεί φίλο. Έτσι θρηνεί ένα τετράχρονο παιδί για ένα χρυσόψαρο», κατέληξε.

Ένα σχόλιο του Τζίμι Κίμελ για τον άνθρωπο που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και το κίνημα MAGA ήταν η αιτία για το κόψιμο της εκπομπής του - AP Images

Τα σχόλια αυτά οδήγησαν το ABC να «κόψει» χωρίς δεύτερη σκέψη τη θρυλική εκπομπή του, που σαρώνει εδώ και χρόνια στους πίνακες τηλεθέασης. 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, χαρακτήρισε τα σχόλια του Κίμελ «την πιο άρρωστη δυνατή συμπεριφορά», ενώ άφησε να εννοηθεί πως η Επιτροπή θα μπορούσε να ανακαλέσει τις άδειες συνεργατών του ABC, ώστε να εξαναγκάσει τη Disney να… «τιμωρήσει» τον Κίμελ. 

«Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο. Αυτές οι εταιρείες έχουν άδεια από την FCC και αυτή η άδεια συνοδεύεται από την υποχρέωση να λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον», είπε χαρακτηριστικά ο Καρ.

Ο Τζίμι Κίμελ έχει μπει πολλές φορές στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ λόγω της κριτικής που του ασκεί - AP Images

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ABC μπαίνει στο στόχαστρο της Επιτροπής Επικοινωνιών. Το περασμένο Ιούλιο, ο Μπρένταν Καρ, ο οποίος έχει διοριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι και η εκπομπή «The View» βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης, λόγω της καυστικής κριτικής που ασκεί η συμπαρουσιάστρια Τζόι Μπέχαρ στον Αμερικανό πρόεδρο. 

Και ο Τζίμι Κίμελ έχει γίνει αρκετές φορές στόχος του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεν του αρέσουν καθόλου τα σχόλια που κάνει για τη διακυβέρνησή του και τον ίδιο. 

Ο Τζίμι Κίμελ έχει βραβευτεί για την εκπομπή του με πολλά βραβεία EMMY - AP Images

Το καλοκαίρι ανακοινώθηκε επίσης το τέλος της εμβληματικής εκπομπής «The Late Show with Stephen Colbert» τον Μάιο του 2026 από το CBS. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε «οικονομικούς λόγους», ωστόσο οι αντικυβερνητικές φωνές στις ΗΠΑ δε σταματούν να τονίζουν πως ο Colbert είναι ένας από τους πιο δριμείς επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ. 

Ένας ακόμα παρουσιαστής που μπήκε στο στόχαστρο του Τραμπ και κόβεται η εκπομπή του είναι ο Στίβεν Κόλμπερτ - AP Images

Ο Αμερικανός πρόεδρος πάλι δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του από το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ. 

Ο ίδιος έγραψε στο Truth Social πως πρόκειται για «εξαιρετικά νέα» και έδωσε τα συγχαρητήριά του στο ABC για την απόφασή του. 

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει μηδέν ταλέντο», έγραψε. 

Ο Τζίμι Κίμελ, είναι Αμερικανός τηλεπαρουσιαστής, κωμικός, παραγωγός, σεναριογράφος και ηθοποιός φωνής. 

Είναι παρουσιαστής και εκτελεστικός παραγωγός του «Jimmy Kimmel Live!», ένα βραδινό talk-show, που προβαλλόταν στο ABC, από το 2003. Ο Κίμελ έχει υπάρξει οικοδεσπότης των βραβείων Prime Τime Emmy, το 2012 και το 2016. Το 2017 παρουσίασε την 89η τελετή Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας.

