Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Oι ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο με Γαϊτάνο

Η ανάρτηση στα social media

Τελευταία Νέα
15.08.25 , 14:55 Γιατί να ξεκινήσεις γυμναστική παρέα με μια φίλη σου
15.08.25 , 14:07 Τζένη Μπαλατσινού: Ο Κικιλιάς τη φωτογραφίζει με τον γιο τους στην Πάτμο
15.08.25 , 13:53 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Oι ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο με Γαϊτάνο
15.08.25 , 13:27 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα Σεπτεμβρίου
15.08.25 , 13:20 Παναθηναϊκός: Έρχονται σπουδαίες μεταγραφές μετά τη μεγάλη πρόκριση
15.08.25 , 12:39 Ελένη Τσολάκη: Η selfie με τη μητέρα της και οι συγκινητικές ευχές
15.08.25 , 12:17 Καλή Παναγιά: Ο Δεκαπενταύγουστος και οι ευχές
15.08.25 , 12:13 Δεκαπενταύγουστος: Με κατάνυξη ο εορτασμός στην Παναγία της Τήνου
15.08.25 , 11:50 Χρίστος Κούγιας: Οι τρυφερές ευχές στην αδελφή του για τη γιορτή της
15.08.25 , 11:08 Αχαΐα: «Πίναμε μπύρες και είπαμε να βάλουμε φωτιά»
15.08.25 , 10:56 Πελετίδης σε κυβέρνηση: Αντί να απολογούνται, ζητάνε και τα ρέστα
15.08.25 , 10:54 Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Διασώζει τα άγρια ζώα
15.08.25 , 10:39 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Χέρι - χέρι με τον Γιάννη Καραβασάνη στη Μύκονο
15.08.25 , 10:35 Aυτά είναι τα χαρακτηριστικά των μωρών που γεννιούνται τον Αύγουστο
15.08.25 , 09:51 Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο 27χρονος - Πήγαινε να πάρει τους γονείς του
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου AP (Alex Brandon)
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Oι Eυχές Για Δεκαπενταύγουστο Με Γαϊτάνο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μέσα από ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ — η οποία αναμένεται σύντομα να αναλάβει τον ρόλο της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα — απηύθυνε ευχές στους Έλληνες με αφορμή τη μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.

Στη δημοσίευσή της περιλαμβανόταν η εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, ενώ στο υπόβαθρο ακουγόταν ο ύμνος «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» σε εκτέλεση του Πέτρου Γαϊτάνου, δημιουργώντας μια έντονα συγκινητική αίσθηση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
KΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΙΛ
 |
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top