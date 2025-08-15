Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Oι ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο με Γαϊτάνο

Μέσα από ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ — η οποία αναμένεται σύντομα να αναλάβει τον ρόλο της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα — απηύθυνε ευχές στους Έλληνες με αφορμή τη μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.
Στη δημοσίευσή της περιλαμβανόταν η εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, ενώ στο υπόβαθρο ακουγόταν ο ύμνος «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» σε εκτέλεση του Πέτρου Γαϊτάνου, δημιουργώντας μια έντονα συγκινητική αίσθηση.
