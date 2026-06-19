Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στο μάθημα των Γερμανικών

Συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων στο πλαίσιο των Πανελληνίων

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Πρώτη Δημοσίευση: 19.06.26, 10:41

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Συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων στο πλαίσιο των Πανελληνίων. Σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα Γερμανικά.

Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς» παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις. 

Πανελλαδικές 2026 - Θέματα & Απαντήσεις στα Γερμανικά / Όμιλος Φροντιστηρίων «Πουκαμισάς»

Το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων συνεχίζεται ως εξής:

  • 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία
  • 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
  • 23 Ιουνίου: Γαλλικά
  • 24 Ιουνίου: Ιταλικά
  • 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Παράλληλα, έως και τις 26 Ιουνίου διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

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