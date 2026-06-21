Ο Ευθύμης Ζησάκης κι η Χρύσα Παπαλελούδη βάφτισαν τον γιο τους στην Αίγινα το Σάββατο 20 Ιουνίου, παρουσία συγγενών και στενών φίλων. Το μυστήριο τελέστηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου και ο μικρός πήρε το όνομα Ιωάννης Ιάσονας.

Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 20 Ιουνίου στην Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, σε οικογενειακό κλίμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν αγαπημένοι συγγενείς, στενοί φίλοι και πρόσωπα του κοντινού τους κύκλου.

Το όνομα του παιδιού

Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα «Ιωάννης Ιάσονας». Το όνομα επιλέχθηκε προς τιμήν των παππούδων του από την πλευρά και των δύο γονιών, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, ως στοιχείο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την οικογένεια και ως αναφορά στην οικογενειακή παράδοση.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι γονείς εμφανίστηκαν συγκινημένοι, ενώ το κλίμα περιγράφεται ως ζεστό και γιορτινό. Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου ακολούθησε δεξίωση και τραπέζι σε ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο, όπου συνεχίστηκε ο εορτασμός για τον μικρό.

Ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2025. Ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη γνωρίστηκαν το 2020, όταν συνεργάστηκαν στην παράσταση Η εκδίκηση της ηλίθιας. Στη συνέχεια συγκατοίκησαν και προχώρησαν και σε επαγγελματική συνεργασία, ιδρύοντας εταιρεία θεατρικών παραγωγών, μέσα από την οποία δημιούργησαν παραστάσεις και θεατρικά έργα για παιδιά.

Η πρόταση γάμου και ο γάμος

Ο Ευθύμης Ζησάκης, που έγινε ευρύτερα γνωστός και από τη σειρά Το Σόι σου στον Alpha το 2023, έκανε πρόταση γάμου στη Χρύσα Παπαλελούδη στη Βερόνα της Ιταλίας, με φόντο το σπίτι του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, το ζευγάρι παντρεύτηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι, παρουσία συγγενών και φίλων.