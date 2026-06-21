Αποχώρησαν οι Ιρανοί από τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία

Διαμαρτυρία για τις απειλές Τραμπ

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφία AP
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (21/6/2026)

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Η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim. 

Αποχώρησαν οι Ιρανοί από τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία

Η ιρανική αντιπροσωπεία / AP

ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία

Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Γαλιμπάφ, κάλεσε τις ΗΠΑ «να μετρούν τα λόγια τους», χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ. «Θα ήταν προτιμότερο να ζυγιάζουν τα λόγια τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. 

Νωρίτερα, ο Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τους συμμάχους της στον Λίβανο «να προκαλούν προβλήματα», απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τα πλήγματα στο Ιράν. 

Εξάλλου, ένα μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας είπε σε κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι «αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στον Λίβανο, δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα άλλα θέματα». 
 

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