ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία

Ξεκινούν οι κρίσιμες συνομιλίες για το τέλος του πολέμου

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν εντός της ημέρας στην Ελβετία προκειμένου να τερματιστεί οριστικά και με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετά την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας, πριν από αυτή του αμερικανού αντιπροέδρου, που αναμένεται.

Ο Τραμπ απειλεί να επιβάλει «αμερικανικά διόδια» στα Στενά του Ορμούζ

Οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης έφθασαν χθες Σάββατο το βράδυ στην ελβετική επικράτεια, ενημέρωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω X, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς μαζί με τη σύζυγό του έφτασαν σήμερα.

O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφτασε στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν - Elizabeth Frantz/Pool Photo via AP

O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφτασε στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν - Elizabeth Frantz/Pool Photo via AP

Ανάμεσα στα μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο επικεφαλής της διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Αμπντουλνασέρ Χεματί, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το Ιράν βάζει νέους όρους για τα Στενά του Ορμούζ!

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, να ηγηθούν της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

O Τζέι Ντι Βανς θα είναι ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας των ΗΠΑ - Elizabeth Frantz/Pool Photo via AP

O Τζέι Ντι Βανς θα είναι ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας των ΗΠΑ - Elizabeth Frantz/Pool Photo via AP

Το «μνημόνιο κατανόησης» που υπογράφτηκε την Τετάρτη από τα μέρη προέβλεπε την έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία, με κεντρικό ζήτημα το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Στον «αέρα» η συμφωνία HΠΑ - Ιράν: Ακυρώνονται οι συνομιλίες στην Ελβετία

Προπαρασκευαστικές συνομιλίες άρχισαν ήδη από χθες ανάμεσα σε διπλωμάτες, σύμφωνα με τη Βέρνη.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως διεξήχθησαν «τεχνικές» συζητήσεις ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς, παρόντων αντιπροσώπων του Κατάρ και του Πακιστάν, κρατών που μεσολαβούν.

Ιράν: Η συμφωνία «σε κίνδυνο»

Ωστόσο ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι η συμφωνία θα τεθεί «σε κίνδυνο» αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες του, αναφερόμενος στην κατάσταση στον Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά συνεχίζονται.

Ιστορική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Τέλος στον πόλεμο, άρση κυρώσεων

Η συμφωνία προέβλεπε ρητώς τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα θέατρα μαχών ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου — η Τεχεράνη επέμεινε σε αυτό.

Οι συνομιλίες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή ξεκινούν σήμερα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Foreign Ministry of Oman via AP

Οι συνομιλίες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή ξεκινούν σήμερα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Foreign Ministry of Oman via AP

Σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες στον Λίβανο, η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε χθες το «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν πως θα ληφθούν και «άλλα μέτρα» αν είναι απαραίτητο για να «πειθαναγκαστεί ο εχθρός να τηρήσει τις υποχρεώσεις» που αναλήφθηκαν με το μνημόνιο κατανόησης.

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, απείλησε ότι θα επιβληθούν από την Ουάσιγκτον «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

«Δεν θα υπάρξουν διόδια στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της περιόδου κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρξουν διόδια αφού εκπνεύσει, εκτός αν επιβληθούν από τις ΗΠΑ, αν δεν εξευρεθεί συμφωνία, για τις υπηρεσίες που παρέχουν ως φύλακες άγγελοι των χωρών της Μέσης Ανατολής, για να αποζημιωθούν για παρελθόντα, τρέχοντα και μελλοντικά κόστη», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Η τοποθεσία των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία - Anas Mallick via AP

Η τοποθεσία των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία - Anas Mallick via AP

Τα 3 μεγάλα «δώρα» των ΗΠΑ στο Ιράν με τη συμφωνία που υπογράφεται

Ιράν: «Σε επαγρύπνηση»

Το Ιράν έκλεισε de facto όταν ξέσπασε ο πόλεμος αυτή τη θαλάσσια οδό καίριας σημασίας, από όπου διερχόταν προηγουμένως το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, εκτινάσσοντας προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου.

Η Τεχεράνη έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο ενδεχόμενο επιβολής «τελών» για παρεχόμενες υπηρεσίες σε πλοία που θέλουν να το διασχίσουν.

Συμφωνία  ΗΠΑ - Ιράν: Αυτά είναι τα βασικά σημεία

Το να ανοίξουν εκ νέου τα στενά αποτελούσε στοιχείο - κλειδί της συμφωνίας. Μετά το κλείσιμό τους εκ νέου που ανακοινώθηκε από την Τεχεράνη, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε πως οι δυνάμεις του παραμένουν «παρούσες και σε επαγρύπνηση». 

H άφιξη του Τζέι Ντι Βανς στον τόπο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων - Urs Flueeler/Keystone, Pool Photo via AP

H άφιξη του Τζέι Ντι Βανς στον τόπο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων - Urs Flueeler/Keystone, Pool Photo via AP

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διελεύσεις συνεχίζονταν με ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ χθες Σάββατο, έκανε λόγο για 55 εμπορικά πλοία που το διέσχισαν.

Μέση Ανατολή: Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στον Λίβανο

Παρά την αμερικανοϊρανική συμφωνία, και παρά τη νέα κατάπαυση του πυρός που αναγγέλθηκε την Παρασκευή, ο στρατός του Ισραήλ και το κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στον Λίβανο, συνεχίζουν τα τελευταία 24ωρα τις συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο, όπου ισραηλινές επιχειρήσεις στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους χθες Σάββατο.

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν για το τέλος του πολέμου

«Όλος ο κόσμος φοβάται», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φάντι Ζαγιάτ, κάτοικος του χωριού Τάιρ Ντέμπα.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα μεσάνυχτα τους θανάτους δύο υπαξιωματικών, αξιωματικού και τέταρτου στρατιωτικού σε μάχες στον νότιο Λίβανο. Ως χθες οι απώλειές του μετά την αμερικανοϊσραηλινή συμφωνία είχαν φτάσει τις τουλάχιστον πέντε αφότου υπογράφτηκε η συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. 

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ, σε συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Ουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ - Foreign Ministry of Oman via AP

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ, σε συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Ουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ - Foreign Ministry of Oman via AP

Διαχωρίζει τη θέση του ο Τραμπ: «Δεν είχε νόημα η επίθεση στον Λίβανο»

Το Ισραήλ, που κατέχει μέρος του νοτίου Λιβάνου, ανέφερε ότι στοχοποίησε θέσεις της Χεζμπολάχ σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών του.

Ωστόσο, αξιωματικός του ισραηλινού στρατού δήλωσε χθες ότι ελήφθη διαταγή από την πολιτική ηγεσία να σταματήσουν οι μάχες με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο αλλά να συνεχιστεί η «αμυντική» δράση.

Τραμπ: «Υπογράφεται αύριο συμφωνία - Ανοίγει και το Ορμούζ»

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ τόνισε πως καθιστά το Ισραήλ «απόλυτα υπεύθυνο» για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Η άφιξη του Τζέι Ντι Βανς στη Γενεύη - Elizabeth Frantz/Pool Photo via AP

Η άφιξη του Τζέι Ντι Βανς στη Γενεύη - Elizabeth Frantz/Pool Photo via AP

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν το σιιτικό κίνημα εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου.

Ο στρατός του Ισραήλ ανταπέδωσε εξαπολύοντας μαζικής κλίμακας βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις με πάνω από 4.050 νεκρούς μέχρι χθες, σύμφωνα με αριθμούς του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

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