Η μεγάλη αδυναμία που έχει ο Γιώργος Λιάγκας στους δύο γιους του, τον 15χρονο Γιάννη και τον 12χρονο Δημήτρη, είναι γνωστή, με τον παρουσιαστή να εκφράζει συχνά την αγάπη του μέσα από τα social media.

Τα δύο αγόρια αποτελούν τον καρπό του γάμου του με την παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά, με την οποία υπήρξαν ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια της ελληνικής τηλεόρασης και, παρά το διαζύγιό τους, διατηρούν άριστες σχέσεις με κοινό στόχο την ανατροφή των παιδιών τους.

Σήμερα, Κυριακή 21/6, με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, θέλησε να μοιραστεί μια άκρως τρυφερή στιγμή μαζί τους. Ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram, όπου ποζάρει αγκαλιά με τους γιους του, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «Η ευλογία της ζωής…. Χρόνια πολλά σ όλους τους μπαμπάδες…».

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα

Τόσο ο Γιώργος Λιάγκας όσο και η Φαίη Σκορδά έχουν τονίσει επανειλημμένα σε συνεντεύξεις τους ότι, παρά τους χωριστούς τους δρόμους, ο Γιάννης κι ο Δημήτρης παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητα και των δύο, με την κοινή τους αφοσίωση να είναι εμφανής σε κάθε οικογενειακό ορόσημο.