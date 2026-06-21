Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μίλησε για την υπόθεση αλκοτέστ που οδήγησε σε αφαίρεση του διπλώματός της για έναν μήνα, εξηγώντας ότι δεν γνώριζε το όριο που ισχύει για το μηχανάκι. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο περιστατικό στη συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast Εσύ τι μουσική ακούς; με τον Θεολόγο Ηλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, τον Δεκέμβριο του 2025 αστυνομικοί σταμάτησαν την Ελεωνόρα Ζουγανέλη ενώ οδηγούσε το μηχανάκι της για αλκοτέστ. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε κατανάλωση αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Σε βάρος της επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια είπε χαρακτηριστικά: «Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί και δεν ήξερα ότι το όριο για το μηχανάκι είναι ένα ποτήρι κρασί και μου πήραν το δίπλωμα για 30 ημέρες. Ερχόντουσαν και με έπαιρναν οι συνάδελφοι μου από το θέατρο ευτυχώς, οπότε ήταν πιο εύκολη η μετακίνηση μου γιατί είχα κάθε μέρα παράσταση, διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο».

Στη συνέχεια σημείωσε: «Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί και δεν ήξερα ότι το όριο για το μηχανάκι είναι ένα ποτήρι κρασί και μου πήραν το δίπλωμα για 30 ημέρες. Ερχόντουσαν και με έπαιρναν οι συνάδελφοι μου από το θέατρο ευτυχώς, οπότε ήταν πιο εύκολη η μετακίνηση μου γιατί είχα κάθε μέρα παράσταση».

Η... easy rider Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η σχέση της με το μηχανάκι

Μιλώντας γενικότερα για την οδήγηση, η τραγουδίστρια ανέφερε: «Έμαθα να οδηγώ μηχανάκι στη Μύκονο από πολύ μικρή. Με έμαθε ο πατέρας μου και το έχει μετανιώσει… Δε μπορώ την κίνηση, υποφέρω. Αν μπω σε αμάξι, μπορεί να τρελαθώ από τα νεύρα. Είμαι πολύ νευρική στο αυτοκίνητο όταν έχει κίνηση… Γύρω στα 18 είχα ένα ατύχημα με το μηχανάκι πηγαίνοντας στο λιμάνι της Ραφήνας. Έπεσα σε μια λακούβα».

Για παλαιότερα ατυχήματα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είπε: «Η μαμά μου ήταν η ψύχραιμη της ιστορίας… Ο πατέρας μου δεν είναι καθόλου ψύχραιμος… μικρά τέτοια έχω… Σοβαρά να νοσηλευτώ, δεν έχω χτυπήσει ποτέ… αλλά γενικά δεν τρέχω».

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