Απάτη ΕΦΚΑ: Στη φυλακή πρώην παίκτης ριάλιτι, λογιστές και ένας διαφημιστής

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Απάτη ΕΦΚΑ: Στη φυλακή πρώην παίκτης ριάλιτι, λογιστές και ένας διαφημιστής
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime
Ποιοι Προφυλακίστηκαν Για Την Απάτη Με Εικονικές Εταιρείες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τέσσερις κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ, μεταξύ των οποίων δύο λογιστές, ένας διαφημιστής και πρώην παίκτης ριάλιτι.
  • Η εγκληματική οργάνωση προκάλεσε ζημιά 31 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
  • 11 από τους 15 κατηγορούμενους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση.
  • Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και ισχυρίζονται ότι είναι θύματα του κυκλώματος.
  • Η δικογραφία περιλαμβάνει συμμετοχή και άλλων 18 προσώπων.

Προφυλαίστηκαν τέσσερις κατηγορούμενο για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά πολλών εκατομμυρίων.

Η απολογητική διαδικασίαγια 15 κατηγορούμενους ενώπιον της Ανακρίτριας ξεκίνησε το Σάββατο. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ξημερώματα, με τη δικαστική λειτουργό και τον Εισαγγελέα να κρίνουν προφυλακιστέους δύο λογιστές, έναν διαφημιστή και έναν ακόμη κατηγορούμενο γνωστό από την συμμετοχή του σε τηλεοπτικό παιχνίδι- ριάλιτι. Και οι τέσσερις φαίνεται, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, να είχαν κρίσιμο ρόλο στην λειτουργία και δράση του κυκλώματος. 

Οι υπόλοιποι 11 της δεύτερης ομάδας, που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιβολή χρηματικής εγγύησης από 10 έως 50 χιλιάδες ευρώ, κατά περίπτωση. Την Παρασκευή είχαν απολογηθεί οι πρώτοι επτά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της Ανακρίτριας οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν όσα τους καταλογίζονται. Κάποιοι δε, φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι εν αγνοία τους τους ενέπλεξαν στην παράνομη δραστηριότητα οι λογιστές.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε κατηγορούμενος επιχειρηματίας: «Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Εχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίες αγνοούσα παντελώς. Με την λήψη των αντιγράφων ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με την δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία. Είμαι σοκαρισμένος».

Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά του δημοσίου που προσδιορίζεται στα 31.000.000 ευρώ, πλην των 22 που απολογήθηκαν προκύπτει συμμετοχή και άλλων 18 προσώπων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΚΛΩΜΑ
 |
ΑΠΑΤΗ
 |
ΕΦΚΑ
 |
ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΚΤΗΣ ΡΙΑΛΙΤΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top