Προσποιούνται πλασιέ αρωμάτων και... «ξαφρίζουν» τα θύματά τους με αιθέρα

Η απάτη με τον αιθέρα - Που καραδοκούν συνήθως οι επιτήδειοι

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Χριστίνας Καλοκύρη (24/3/2026)
  • Καλοντυμένες γυναίκες προσποιούνται τις πλασιέ αρωμάτων και ψεκάζουν τα θύματά τους με αιθέρα, προκαλώντας λιποθυμία.
  • Τα θύματα χάνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, όπως πορτοφόλια και κινητά, μετά την επίθεση.
  • Η σπείρα δρα κυρίως σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ και σε περιοχές χωρίς κάμερες.
  • Θύματα προειδοποιούν μέσω κοινωνικών δικτύων για την απάτη και την ανάγκη προσοχής.
  • Η Αστυνομία αναζητά τη σπείρα που έχει χτυπήσει σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Καλοντυμένες γυναίκες προσποιούνται τις πλασιέ αρωμάτων αλλά αντί για άρωμα ψεκάζουν τα θύματά τους με αιθέρα, προκαλώντας τους λιποθυμία. Με τον τρόπο αυτό ξαφρίζουν τα θύματά τους και γίνονται καπνός. Θύματά τους προειδοποιούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι η σπείρα καραδοκεί συνήθως σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ και σε σημεία που δεν καλύπτονται εύκολα από κάμερες.

Η κυρία Μαρία έπεσε θύμα σπείρας απατεώνων. Της πρόσφεραν να δοκιμάσει άρωμα αλλά αυτό που εισέπνευσε ήταν αιθέρας. Έχασε τις αισθήσεις της και όταν συνήλθε, είδε ότι της έλειπε το πορτοφόλι.

«Χθες το απόγευμα, βγαίνοντας από το σούπερ μάρκετ, με πλησίασε μια κυρία και μου είπε αν θέλω να δοκιμάσω ένα καλό άρωμα. Μόλις το μύρισα, λιποθύμησα, έχασα τις αισθήσεις μου και όταν ξύπνησα έλειπε το πορτοφόλι και το κινητό μου. Στη συνέχεια μπήκα μέσα στο σούπερ μάρκετ και ζήτησα βοήθεια…», λέει στη Χριστίνα Καλοκύρη και στην κάμερα του Star. 

Οι πλασιέ «αρωμάτων»... με αιθέρα παραφυλούν στα πάρκινγκ

Οι γυναίκες οι οποίες εξαπατούν τον κόσμο προσέχουν ώστε να μην υπάρχουν κάμερες που να καταγράφουν τις κινήσεις τους.

«Μου είπαν ότι δεν υπάρχουν κάμερες εκεί που βρισκόμουν. Όπως μίλησε, ήταν Ελληνίδα. Καλοντυμένη, που δεν θα κινούσε υποψίες…», λέει θύμα των επιτηδείων.

Το νέο κόλπο για να κλέβουν τον κόσμο προκαλεί εντύπωση. «Δεν θα μου πήγαινε το μυαλό ότι είναι απάτη, ότι θέλουν να με εξαπατήσουν».

«Προσοχή, δεν είναι αρώματα... αλλά αιθέρας»

Με email και μέσω Facebook, τα θύματα της απάτης προειδοποιούν τους συμπολίτες μας να κρατούν… μικρό καλάθι, αφού οι παγίδες στήνονται στα πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ.

Η Αστυνομία ήδη αναζητά τη σπείρα που έχει χτυπήσει σε πολλές περιοχές της Αττικής και περιμένει το πρώτο λάθος για να τη συλλάβει.

