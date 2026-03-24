Με δύο «πρόσωπα» ο καιρός την 25η Μαρτίου - Πού θα χρειαστεί ομπρέλα

Υπό βροχή οι παρελάσεις σε Αττική, νησιά και Κρήτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Η μετεωρολόγος Ματίνα Μπέρου για τον καιρό της 25ης Μαρτίου (24/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο πρόσωπα καιρού την 25η Μαρτίου: ηλιοφάνεια στα δυτικά και βόρεια, βροχές στην Αττική, Θεσσαλία και νησιά.
  • Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στις Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, με βελτίωση του καιρού το απόγευμα.
  • Ισχυροί βόρειοι άνεμοι έως 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο, που θα εξασθενήσουν το απόγευμα.
  • Θερμοκρασία 16-18 βαθμούς, τοπικά 20 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα.
  • Βελτίωση του καιρού την Πέμπτη, αλλά αναμένονται βροχές και χιόνια το Σαββατοκύριακο.

Με την 25η Μαρτίου να είναι αύριο, δεν είναι λίγοι όσοι θέλουν να προβούν σε κάποια σύντομη απόδραση για χαλάρωση με αφορμή την αργία. Τι καιρό θα έχουμε όμως; Η μετεωρολόγος του Star, Ματίνα Μπέρου δίνει την απάντηση!

Καιρός: Βροχές σε Θεσσαλία, Αττική, Κρήτη και νησιά 

Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη χώρα. Από τη μια στα δυτικά και τα βόρεια, δηλαδή στο Ιόνιο και από τη Δ. Πελοπόννησο, την Ήπειρο έως και τη Θράκη, θα έχουμε ηλιοφάνεια κατά διαστήματα με λίγη συννεφιά, από την άλλη από τη Θεσσαλία και κάτω έως και την Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο από την Κόρινθο μέχρι και τη Σπάρτη, την Εύβοια και στα νησιά του Αιγαίου, θα έχουμε βροχές.

Καιρός: Με ομπρέλα οι παρελάσεις σε Αττική, νησιά και Κρήτη

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί, με τις βροχές να περιορίζονται κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι ισχυροί στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, από το απόγευμα όμως θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, λίγο υψηλότερη στη δυτική Ελλάδα, σε Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι κυρίως, όπου θα φτάσει τοπικά και τους 20 βαθμούς.

Στην Αττική μέχρι νωρίς το μεσημέρι περιμένουμε βροχές, μετά όμως θα βγει ο ήλιος. Οι βόρειοι άνεμοι ως και 7 μποφόρ θα εξασθενήσουν το απόγευμα και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία μέχρι τους 17 βαθμούς.

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Πέμπτη  

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, από το βράδυ όμως θα αρχίσει αλλάζει και πάλι, με νέα βουτιά στον υδράργυρο, βροχές, καταιγίδες και χιόνια που θα κρατήσουν μέχρι και το Σαββατοκύριακο.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΜΑΤΙΝΑ ΜΠΕΡΟΥ
 |
25Η ΜΑΡΤΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top