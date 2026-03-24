25η Mαρτίου: Mήνυμα Δένδια - Νέα οπλικά συστήματα στην παρέλαση

Στο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον που ζούμε, η Ελλάδα πρέπει να πράξει για να υπάρξει, τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην ημερήσια διαταγή του με αφορμή την αυριανή εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά και δύο νέα οπλικά συστήματα που διαθέτουν πλέον οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Εντυπωσιακό βίντεο του ΓΕΕΘΑ για την 25η Μαρτίου

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο αφιερωμένο στην 25η Μαρτίου, το ΓΕΕΘΑ συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και τις διαχρονικές αξίες της πατρίδας.

Αεροσκάφοις της Πολεμικής Αεροπορίας στο βίντεο του ΓΕΕΘΑ

Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Για πρώτη φορά οι πύραυλοι Αster-30 και οι νέες τορπίλες

Στην αυριανή παρέλαση στο Σύνταγμα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά ομοιώματα των πυραύλων Aster-30 των φρεγατών «Belharra», καθώς και των νέων τορπιλών των ελληνικών υποβρυχίων.

Η μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι απαραίτητη τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει ως αμέτοχη οντότητα. Εάν δεν πράξει, δεν θα υπάρξει. Με Ένοπλες Δυνάμεις που μεταρρυθμίζονται ριζικά».

Μάλιστα, όπως εξήγησε μιλώντας στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, η τεχνητή νοημοσύνη θα συντονίζει πλέον όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

«Εντάσσονται σε ένα “όλον”. Αυτό το “όλον” τα επεξεργάζεται, προτεραιοποιεί τις απειλές και, με τεχνητή νοημοσύνη, προτείνει το μέσο που χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί η απειλή» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Αντιδράσεις από την Άγκυρα

Οι Τούρκοι, πάντως, δεν βλέπουν με καλό μάτι τους ελληνικούς εξοπλισμούς, ιδιαίτερα με τα ισραηλινά συστήματα.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του τουρκικού καναλιού «Haber» «σναλυτές ισχυρίζονται πως η Ελλάδα κάνει προετοιμασίες για μια πιθανή σύγκρουση της Αθήνας με την Τουρκία».

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε στη Λευκωσία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.



«Η συνέχιση αυτής της κατάστασης αντιλαμβάνεσαι ότι λειτουργεί αρνητικά για όλους μας, για την Ευρώπη στο σύνολό της, για την περιοχή» τόνισε ο Πρόεδρος της Κύπρου.

«Θέση μου και θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι κανένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. δεν πρέπει να συμμετάσχει με τον οποιονδήποτε τρόπο σε αυτόν τον πόλεμο» δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

