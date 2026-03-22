Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 14 αυτοκίνητα

Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 14 παρκαρισμένα αυτοκίνητα στους Αμπελόκηπους το βράδυ του Σαββάτου.

Ακούγοντας τα απανωτά χτυπήματα στις λαμαρίνες των αυτοκινήτων και των δίκυκλων τους οι κάτοικοι έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει, ενώ στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία που πέρασε χειροπέδες στην οδηγό.

Ο ήχος της σφοδρής πρόσκρουσης, γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα σήκωσε στο πόδι ολόκληρη γειτονιά των Αμπελοκήπων.

Στο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος του δελτίου ειδήσεων του Star, Βαγγέλης Γκούμας, φαίνεται η στιγμή στην οποία το μαύρο αυτοκίνητο, της μεθυσμένης οδηγού, αφού έχει σαρώσει ήδη 13 παρκαρισμένα αυτοκίνητα, πέφτει με ταχύτητα στο 14ο και τελευταίο, κάνοντας τετακέ από το δυνατό χτύπημα.



Άλλη κάμερα ασφαλείας κατέγραψε, από διαφορετικό σημείο, την τρελή πορεία του αυτοκινήτου, που στο πέρασμά του δεν άφησε τίποτα όρθιο. Η οδηγός, χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα, έπαιρνε παραμάζωμα όσα οχήματα και όσα μηχανάκια βρίσκονταν στο δρόμο της σταθμευμένα.

Η οδηγός του αυτοκινήτου υπό την επήρεια μέθης, κατέβηκε την οδό Μεσσηνίας, χτύπησε το πρώτο αυτοκίνητο, έστριψε στην οδό Τρικάλων κι εκεί άρχισε να χτυπάει διαδοχικά τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Λίγα μέτρα πιο κάτω κάτω τη συνέλαβε η αστυνομία.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι έκαναν αλκοτέστ στην 40χρονη, διαπιστώνοντας ότι η ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό της ήταν 0,78 mg/L, με αποτέλεσμα να συλληφθεί, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

