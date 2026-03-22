Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 14 αυτοκίνητα

22.03.26 , 18:38 Ρώμη: Έκρηξη από διαρροή σε φιάλη φυσικού αερίου ισοπέδωσε κτίρια
22.03.26 , 18:14 VW T-Roc: Μια ημέρα μαζί με την οικογένεια
22.03.26 , 17:49 Βάσω Λασκαράκη: «Είναι η πιο δυνατή ανάμνηση της ζωής μου»
22.03.26 , 17:42 Τεχεράνη: Απειλεί να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ
22.03.26 , 17:00 Ταξί: Πανελλαδική 24ωρη απεργία τη Δευτέρα
22.03.26 , 16:56 Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Προσήχθη ύποπτος
22.03.26 , 16:41 Ιωάννινα: Κατέληξε ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι
22.03.26 , 16:35 Δείτε το parking challenge του Αλέξανδρου Γκιννή - Πώς τα πήγε;
22.03.26 , 16:31 Νέα σενάριο για το μέλλον του Κωνσταντέλια - Έτσι μένει στον ΠΑΟΚ
22.03.26 , 16:29 Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 14 αυτοκίνητα
22.03.26 , 16:03 Πιερία: 6χρόνο αγοράκι καταπλακώθηκε από κολώνα φωτισμού
22.03.26 , 15:58 Τέμπη: Ξεκινά Η Δίκη Για Τη Σιδηροδρομική Τραγωδία
22.03.26 , 15:57 Συγκινεί η Λένα Παπαληγούρα για τον πατέρα της: «Μου λείπει αφάνταστα»
22.03.26 , 15:54 Πάτρα: 16χρονος Αντιμέτωπος Με Ληστή - Πώς Τον Ακινητοποίησε
22.03.26 , 15:31 TractioN: Η βόλτα του Αλέξανδρου Γκιννή με φόντο το χιονισμένο τοπίο
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Οικονομάκου: Η απουσία της Συνατσάκη από την κοπή πίτας της εταιρείας τους
Τραγωδία στην Καρδίτσα: Τραγουδιστής βρέθηκε μαχαιρωμένος στις Καμινάδες
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Λουιζίδου: «Έχω κουραστεί να κάνω αυτοκριτική. Όταν εκραγώ, εκρήγνυμαι»
Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται
Τούνη: Το υγιεινό πρωινό και μεσημεριανό για τον Πάρη
VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 14 παρκαρισμένα αυτοκίνητα στους Αμπελόκηπους το βράδυ του Σαββάτου.

Ακούγοντας τα απανωτά χτυπήματα στις λαμαρίνες των αυτοκινήτων και των δίκυκλων τους οι κάτοικοι έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει, ενώ στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία που πέρασε χειροπέδες στην οδηγό.

Ο ήχος της σφοδρής πρόσκρουσης, γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα σήκωσε στο πόδι ολόκληρη γειτονιά των Αμπελοκήπων. 

Στο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος του δελτίου ειδήσεων του Star, Βαγγέλης Γκούμας, φαίνεται η  στιγμή στην οποία το μαύρο αυτοκίνητο, της μεθυσμένης οδηγού, αφού έχει σαρώσει ήδη 13 παρκαρισμένα αυτοκίνητα, πέφτει με ταχύτητα στο 14ο και τελευταίο,  κάνοντας τετακέ από το δυνατό χτύπημα.
Άλλη κάμερα ασφαλείας κατέγραψε, από διαφορετικό σημείο, την τρελή πορεία του αυτοκινήτου, που στο πέρασμά του δεν άφησε τίποτα όρθιο. Η οδηγός, χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα, έπαιρνε παραμάζωμα όσα οχήματα και όσα μηχανάκια βρίσκονταν στο δρόμο της σταθμευμένα.

Η οδηγός του αυτοκινήτου υπό την επήρεια μέθης, κατέβηκε την οδό Μεσσηνίας, χτύπησε το πρώτο αυτοκίνητο, έστριψε στην οδό Τρικάλων κι εκεί άρχισε να χτυπάει διαδοχικά τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Λίγα μέτρα πιο κάτω κάτω τη συνέλαβε η αστυνομία.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι έκαναν αλκοτέστ στην 40χρονη, διαπιστώνοντας ότι η ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό της ήταν 0,78 mg/L, με αποτέλεσμα να συλληφθεί, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

