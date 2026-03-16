Πώς η «κινεζική μαφία» χάκαρε τις κάρτες ανύποπτων πολιτών

Οι τρεις Κινέζοι που φαίνονται στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star είναι μέλη κινεζικής μαφίας. Διακρίνονται να επεξεργάζονται ηλεκτρονικές συσκευές σε μαγαζί μεγάλης αλυσίδας της Αθήνας.

Κινέζοι χάκερς σε μεγάλη αλυσίδα χρεώνοντας τις κάρτες ανύποπτων πολιτών

Η κινεζική μαφία «χακάρε» πιστωτικές κάρτες και έκανε αγορές χιλιάδων ευρώ.

Μόνο που όταν έφτασαν στο ταμείο, πλήρωσαν με χακαρισμένη πιστωτική κάρτα, που ανήκε σε μία ανυποψίαστη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία μίλησε αποκλειστικά στο Star για τη σοκαριστική της περιπέτεια.

«Σοκαρίστηκα. Είδα την κάρτα μου χρεωμένη με 20.000€. Αμέσως το κατήγγειλα, πήγα στον δικηγόρο μου» δήλωσε το θύμα της απάτης.

Το θύμα της απάτης μιλά στο ρεπορτάζ του Star

Η τράπεζα από την πλευρά της δεν αναγνωρίζει την απάτη των χάκερς. Ισχυρίζεται ότι όλες οι δικλίδες ασφαλείας λειτούργησαν σωστά.

Πώς η κινεζική μαφία «χακάρε» τις κάρτες ανυποψίαστων πολιτών

Ο δικηγόρος του θύματος της σπείρας των Κινέζων Γιάννης Κωνσταντινίδης εξήγησε στο ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου πώς έκαναν την απάτη ακόμη και μέσω επίσημων εφαρμογών τράπεζας και πώς έβγαζαν τα «τσιπάκια».

Τι πρόδωσε τους Κινέζους «χάκερ» πιστωτικών καρτών

Δεκάδες είναι τα θύματα των δραστών, που όπως προέκυψε διέμεναν σε ξενοδοχείο της Αθήνας και έτσι ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές από τα στοιχεία των διαβατηρίων που άφηναν στη ρεσεψιόν.

