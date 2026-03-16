Πώς η «κινεζική μαφία» χάκαρε τις κάρτες ανύποπτων πολιτών

Έκαναν αγορές χιλιάδων ευρώ στο όνομα των θυμάτων

17.03.26 , 08:09 Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Χιόνι και έρωτας στο Κουρσεβέλ
17.03.26 , 08:07 Ισραήλ: Ταυτόχρονος βομβαρδισμός του Ιράν και του Λιβάνου
17.03.26 , 07:29 Ιωάννα Τούνη: «Το μοναδικό πρόβλημα που θέλω να έχω στη ζωή μου»
17.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Μαρτίου
17.03.26 , 00:30 MasterChef 2026: Η ένωση των δύο μπριγάδων στο σπίτι είναι γεγονός!
17.03.26 , 00:15 MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι νέοι αρχηγοί των δύο μπριγάδων!
17.03.26 , 00:00 MasterChef: Φουλ αγωνία - Ποια μπριγάδα κέρδισε στο Mystery Box;
16.03.26 , 23:34 Ελένη Τσολάκη - άβολο: «Επιστρέφει» στον ΑΝΤ1 με την... κομμένη της εκπομπή
16.03.26 , 22:55 MasterChef 2026: Διθυραμβικά τα σχόλια για την προσπάθεια του Πάνου!
16.03.26 , 22:41 Κρήτη: Eλεύθεροι οι έξι κατηγορούμενοι για τον ομαδικό βιασμό 17χρονης
16.03.26 , 22:11 Oscars 2026: «Αγνώριστη» η Anne Hathaway - Viral για το «νέο της πρόσωπο»
16.03.26 , 22:02 «Φωτιά» και στις τιμές των λιπασμάτων από τον πόλεμο στο Ιράν
16.03.26 , 21:47 Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε ηλικιωμένο
16.03.26 , 21:40 OMODA 5 SHS-H και OMODA 9 SHS-P: Σύντομη δοκιμή στην Ελλάδα -Τιμές
16.03.26 , 21:35 MasterChef: Τα υλικά του Mystery Box και τα ζευγάρια που θα μονομαχήσουν
Γνωστός δημοσιογράφος: «Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέσεις, με πλήγωσε πολύ»
Ελένη Τσολάκη - άβολο: «Επιστρέφει» στον ΑΝΤ1 με την... κομμένη της εκπομπή
«Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»
Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!
Άση Μπήλιου: Τέλος ο ανάδρομος Ερμής - Τι θα συμβεί στα ζώδια;
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»
Ιωάννα Τούνη: «Το μοναδικό πρόβλημα που θέλω να έχω στη ζωή μου»
Oscars 2026: «Αγνώριστη» η Anne Hathaway - Viral για το «νέο της πρόσωπο»
Akylas: Η δημόσια συγγνώμη στο κοινό του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Χάκαραν πιστωτικές κάρτες ανυποψίαστων πολιτών (βίντεο Star)
  • Τρεις Κινέζοι μέλη της κινεζικής μαφίας χάκαραν πιστωτικές κάρτες ανυποψίαστων πολιτών στην Αθήνα.
  • Έκαναν αγορές χιλιάδων ευρώ με χακαρισμένες κάρτες, όπως της θύματος από τη Θεσσαλονίκη που χρεώθηκε 20.000€.
  • Η τράπεζα δεν αναγνωρίζει την απάτη, ισχυριζόμενη ότι οι δικλίδες ασφαλείας λειτούργησαν σωστά.
  • Ο δικηγόρος του θύματος εξήγησε πώς οι δράστες χρησιμοποίησαν επίσημες εφαρμογές τράπεζας για την απάτη.
  • Οι αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες μέσω στοιχείων διαβατηρίων από ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Οι τρεις Κινέζοι που φαίνονται στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star είναι μέλη κινεζικής μαφίας. Διακρίνονται να επεξεργάζονται ηλεκτρονικές συσκευές σε μαγαζί μεγάλης αλυσίδας της Αθήνας.

Ρομά χάκερς με έδρα το Ζεφύρι άρπαξαν 2 εκ. ευρώ από τα θύματά τους

Η κινεζική μαφία «χακάρε» πιστωτικές κάρτες και έκανε αγορές χιλιάδων ευρώ.

Μόνο που όταν έφτασαν στο ταμείο, πλήρωσαν με χακαρισμένη πιστωτική κάρτα, που ανήκε σε μία ανυποψίαστη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία μίλησε αποκλειστικά στο Star για τη σοκαριστική της περιπέτεια.

«Σοκαρίστηκα. Είδα την κάρτα μου χρεωμένη με 20.000€. Αμέσως το κατήγγειλα, πήγα στον δικηγόρο μου» δήλωσε το θύμα της απάτης.

 Ο κυβερνοπόλεμος των χάκερς: Δείτε πώς «κλέβουν» τα δεδομένα  

Η τράπεζα από την πλευρά της δεν αναγνωρίζει την απάτη των χάκερς. Ισχυρίζεται ότι όλες οι δικλίδες ασφαλείας λειτούργησαν σωστά.

Ο  δικηγόρος του θύματος της σπείρας των Κινέζων Γιάννης Κωνσταντινίδης εξήγησε στο ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου πώς έκαναν την απάτη ακόμη και μέσω επίσημων εφαρμογών τράπεζας  και πώς έβγαζαν τα «τσιπάκια». 

 Δεκάδες είναι τα θύματα των δραστών, που όπως προέκυψε διέμεναν σε ξενοδοχείο της Αθήνας και έτσι ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές από τα στοιχεία των διαβατηρίων που άφηναν στη ρεσεψιόν.
 

