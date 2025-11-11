Στάση εργασίας στη ΣΤΑΣΥ για τον Πέτρο Γιάμαλη

«Τέσσερα χρόνια χωρίς Δικαιοσύνη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 00:25 Αυτό είναι το ζευγάρι που θα μονομαχήσει για να μπει στη Φάρμα!
11.11.25 , 23:58 Φάρμα: «Τελείωσε, πάμε παρακάτω» - Η έκπληξη που περίμενε τους παίκτες!
11.11.25 , 23:38 Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
11.11.25 , 23:13 Άγριος Τσακωμός Οδηγών Στη Λένορμαν
11.11.25 , 23:13 Καίτη Γαρμπή: Οι τρυφερές ευχές για το... φως της ζωής της!
11.11.25 , 23:06 Βορίζια: Νέο Βίντεο Από Επεισόδιο Μεταξύ Των 2 Οικογενειών
11.11.25 , 23:00 Φάρμα: Ποια είναι τα ζητούμενα της δεύτερης δοκιμασίας ασυλίας;
11.11.25 , 22:34 Πέθανε η 27χρονη Αναστασία, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα
11.11.25 , 22:31 Το νέο άλμπουμ του Pan Pan είναι η απόλυτη πολυαισθητηριακή εμπειρία
11.11.25 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 11/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
11.11.25 , 22:06 Στη φυλακή ο ιερέας youtuber και ακόμη τρεις για ναρκωτικά
11.11.25 , 22:04 Τάμτα: Η κόρη της Άννυ έχει γενέθλια - Απίστευτο, αλλά έγινε 30 ετών!
11.11.25 , 22:00 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε τη δοκιμασία του επιστάτη και την πραλίνα
11.11.25 , 21:51 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Απόφαση - ορόσημο για επαρκείς κατώτατους μισθούς
11.11.25 , 21:37 Άρης Αντωνόπουλος: Τον θυμάστε στον πρώτο του ρόλο; Ήταν μόλις 7 ετών!
Φαίη Σκορδά: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο σπίτι της!
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Οικογενειακή βραδινή έξοδος με την κόρη τους
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Δίας στον Καρκίνο: Τι να περιμένουν τα ζώδια;
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα»
Πέθανε η 27χρονη Αναστασία, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Ρεμπάπης)
Στάση Εργασίας Στη ΣΤΑΣΥ Για Τον Πέτρο Γιάμαλη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τη μοιραία νύχτα της 16ης Νοεμβρίου 2021, όταν ο εργοδηγός Πέτρος Γιάμαλης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο δίκτυο της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ (ΣΤΑΣΥ). Ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα που συγκλόνισε συναδέλφους, φίλους και οικογένεια — και που ακόμη, τέσσερα χρόνια μετά, παραμένει χωρίς απαντήσεις.

ΗΣΑΠ: Τα τελευταία λόγια του 41χρονου εργοδηγού πριν πηδήξει από τον συρμό

Η μητέρα του Πέτρου εξακολουθεί να αναζητά τη δικαίωση, θέτοντας το πιο σκληρό ερώτημα: «Ποιος φταίει που έχασα το παιδί μου;».

Παρά τις εξαγγελίες και τις διαβεβαιώσεις για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, η υπόθεση έχει «παγώσει». Η δικογραφία παραμένει στάσιμη και καμία ποινική ευθύνη δεν έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα.

Οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ εκφράζουν οργή και απογοήτευση για την αργοπορία της Δικαιοσύνης. Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, η πολύχρονη αυτή καθυστέρηση δεν αποτελεί απλώς αμέλεια, είναι προσβολή για τη μνήμη του Πέτρου, για την οικογένειά του και για όλους όσοι συνεχίζουν να εργάζονται σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στις 11:15 το πρωί, οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ θα πραγματοποιήσουν συμβολική δεκάλεπτη στάση εργασίας.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση (11:00 π.μ., Κηφισίας 28, Ν. Ηράκλειο – χιλιομετρική θέση 20107), θα μεταβούν στο σημείο του δυστυχήματος για να τιμήσουν τη μνήμη του συναδέλφου και φίλου τους.

Ατύχημα ΗΣΑΠ

Στιγμιότυπο από το δυστύχημα στον ΗΣΑΠ, όπου έχασε τη ζωή του ο Πέτρος Γιάμαλης / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Ρεμπάπης)

Η ανακοίνωση σωματείων εργαζομένων στα ΜΜΜ:

«Πέρασαν ήδη τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά το εργατικό δυστύχημα της 16ης Νοεμβρίου του 2021 στο δίκτυο της Γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ (πρ. ΗΣΑΠ), όταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης νυκτερινών εργασιών συντήρησης επιδομής, ο συνάδελφος και φίλος Εργοδηγός Πέτρος Γιάμαλης έπεσε ως Ήρωας εν ώρα καθήκοντος.

Τέσσερα χρόνια πέρασαν και ακόμα δεν έχει απαντηθεί το σπαρακτικό ερώτημα της μητέρας του: “Ποιός φταίει που έχασα το παιδί μου;”

Ο δικός μας Πέτρος, πάντα πρόθυμος, άφηνε το αποτύπωμά του παντού με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, δίνοντας το παράδειγμα σε όλους τους συναδέλφους. Παρά τις υποσχέσεις για την άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, η δικογραφία παραμένει στάσιμη και καμία ποινική ευθύνη δεν έχει αποδοθεί έως σήμερα. Η πολύχρονη αυτή καθυστέρηση συνιστά προσβολή για τον ίδιο τον Πέτρο, την οικογένειά του, καθώς και για όλους τους εργαζόμενους που απαιτούν δικαίωση.

Ως Σωματεία εργαζομένων, καταγγέλλουμε την αδικαιολόγητη ολιγωρία της Δικαιοσύνης και των αρμοδίων!

Η ανοχή στην ατιμωρησία ισοδυναμεί με συνενοχή! Δε θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί ο Πέτρος!

Την Κυριακή, 16/11/2025 στις 11:15 (μετά την επιμνημόσυνη δέηση που θα τελεστεί στις 11:00 π.μ., χιλιομετρική θέση 20107, Κηφισίας 28 Ν. Ηράκλειο), οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ. θα πραγματοποιήσουμε συμβολική δεκάλεπτη στάση εργασίας ώστε να μεταβούμε στον χώρο του δυστυχήματος για να τιμήσουμε τον φίλο και συνάδελφό μας Πέτρο.

Απαιτούμε Δικαιοσύνη για να μην υπάρξει άλλος συνάδελφος που δε θα επιστρέψει στο σπίτι μετά τη βάρδιά του!».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΜΑΛΗΣ
 |
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
 |
ΗΣΑΠ
 |
ΣΤΑΣΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top