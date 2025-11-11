Στάση εργασίας στη ΣΤΑΣΥ για τον Πέτρο Γιάμαλη

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τη μοιραία νύχτα της 16ης Νοεμβρίου 2021, όταν ο εργοδηγός Πέτρος Γιάμαλης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο δίκτυο της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ (ΣΤΑΣΥ). Ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα που συγκλόνισε συναδέλφους, φίλους και οικογένεια — και που ακόμη, τέσσερα χρόνια μετά, παραμένει χωρίς απαντήσεις.

Η μητέρα του Πέτρου εξακολουθεί να αναζητά τη δικαίωση, θέτοντας το πιο σκληρό ερώτημα: «Ποιος φταίει που έχασα το παιδί μου;».

Παρά τις εξαγγελίες και τις διαβεβαιώσεις για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, η υπόθεση έχει «παγώσει». Η δικογραφία παραμένει στάσιμη και καμία ποινική ευθύνη δεν έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα.

Οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ εκφράζουν οργή και απογοήτευση για την αργοπορία της Δικαιοσύνης. Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, η πολύχρονη αυτή καθυστέρηση δεν αποτελεί απλώς αμέλεια, είναι προσβολή για τη μνήμη του Πέτρου, για την οικογένειά του και για όλους όσοι συνεχίζουν να εργάζονται σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στις 11:15 το πρωί, οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ θα πραγματοποιήσουν συμβολική δεκάλεπτη στάση εργασίας.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση (11:00 π.μ., Κηφισίας 28, Ν. Ηράκλειο – χιλιομετρική θέση 20107), θα μεταβούν στο σημείο του δυστυχήματος για να τιμήσουν τη μνήμη του συναδέλφου και φίλου τους.

Στιγμιότυπο από το δυστύχημα στον ΗΣΑΠ, όπου έχασε τη ζωή του ο Πέτρος Γιάμαλης / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Ρεμπάπης)

Η ανακοίνωση σωματείων εργαζομένων στα ΜΜΜ:

«Πέρασαν ήδη τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά το εργατικό δυστύχημα της 16ης Νοεμβρίου του 2021 στο δίκτυο της Γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ (πρ. ΗΣΑΠ), όταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης νυκτερινών εργασιών συντήρησης επιδομής, ο συνάδελφος και φίλος Εργοδηγός Πέτρος Γιάμαλης έπεσε ως Ήρωας εν ώρα καθήκοντος.

Τέσσερα χρόνια πέρασαν και ακόμα δεν έχει απαντηθεί το σπαρακτικό ερώτημα της μητέρας του: “Ποιός φταίει που έχασα το παιδί μου;”

Ο δικός μας Πέτρος, πάντα πρόθυμος, άφηνε το αποτύπωμά του παντού με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, δίνοντας το παράδειγμα σε όλους τους συναδέλφους. Παρά τις υποσχέσεις για την άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, η δικογραφία παραμένει στάσιμη και καμία ποινική ευθύνη δεν έχει αποδοθεί έως σήμερα. Η πολύχρονη αυτή καθυστέρηση συνιστά προσβολή για τον ίδιο τον Πέτρο, την οικογένειά του, καθώς και για όλους τους εργαζόμενους που απαιτούν δικαίωση.

Ως Σωματεία εργαζομένων, καταγγέλλουμε την αδικαιολόγητη ολιγωρία της Δικαιοσύνης και των αρμοδίων!

Η ανοχή στην ατιμωρησία ισοδυναμεί με συνενοχή! Δε θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί ο Πέτρος!

Την Κυριακή, 16/11/2025 στις 11:15 (μετά την επιμνημόσυνη δέηση που θα τελεστεί στις 11:00 π.μ., χιλιομετρική θέση 20107, Κηφισίας 28 Ν. Ηράκλειο), οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ. θα πραγματοποιήσουμε συμβολική δεκάλεπτη στάση εργασίας ώστε να μεταβούμε στον χώρο του δυστυχήματος για να τιμήσουμε τον φίλο και συνάδελφό μας Πέτρο.

Απαιτούμε Δικαιοσύνη για να μην υπάρξει άλλος συνάδελφος που δε θα επιστρέψει στο σπίτι μετά τη βάρδιά του!».