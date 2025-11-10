Συγκινεί ο Κώστας Σαμαράς για την αδερφή του: «Σήμερα θα είχες γενέθλια»

Η ανάρτηση τρεις μήνες μετά τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Facebook
Το συγκινητικό μήνυμα του Κώστα Σαμαρά για την αδελφή του Λένα / ANT1 (αρχείου)
Ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας προχώρησε σήμερα (10/11) σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media για την αδερφή του, Λένα η οποία έφυγε αιφνίδια από τη ζωή πριν τρεις μήνες. 

Η Λένα Σαμαρά θα γιόρταζε σήμερα τα γενέθλιά της, με την απώλειά της να συγκλονίζει ακόμα τους δικούς της ανθρώπους. 

Σαμαράς: «Ευχαρίστησα τον Θεό για τα 34 χρόνια που είχαμε τη Λένα μαζί μας»

«Σήμερα θα είχες γενέθλια. Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω. Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή. Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει…αλλά μου λείπεις…και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα», έγραψε στην ανάρτησή του ο αδερφός της. 

Λένα Σαμαρά: H σπαρακτική ανάρτηση του αδερφού της για τα γενέθλιά του

Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου του 2025. Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, από όπου είχε μεταφερθεί από το Σισμανόγλειο. Η 34χρονη υπέστη επιληπτική κρίση κι άμεσα έγινε προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
ΓΕΝΕΘΛΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ
