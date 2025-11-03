Εθνική Βιβλιοθήκη: Ανάγνωση βιβλίων από το κινητό ή το tablet σας δωρεάν

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: Η ιστορία της και τα σπάνια έγγραφα που φυλάσσονται - Βίντεο αρχείου Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δωρεάν και εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βιβλία ευρείας αναγνωσιμότητας έχουν οι αναγνώστες σε Ελλάδα και εξωτερικό μέσω του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου, της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Πρόκειται για μια ψηφιακή υπηρεσία, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πιστοποιημένους χρήστες να διαβάζουν με ελεύθερη πρόσβαση ελληνόγλωσσα ηλεκτρονικά βιβλία, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, στη διεύθυνση ereading.nlg.gr, αλλά και μέσω του gov.gr

Εθνική Βιβλιοθήκη 1

Το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο (ΗΑ) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), αποσκοπεί στην προώθηση της ηλεκτρονικής φιλαναγνωσίας και την εξοικείωση του αναγνωστικού κοινού με το ηλεκτρονικό βιβλίο. 

Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο Εθνικής Βιβλιοθήκης: 10 ερωτήσεις για την υπηρεσία

1. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο;

Το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο είναι μία καινοτόμος υπηρεσία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθούν σε μία συλλογή ελληνόγλωσσων ηλεκτρονικών βιβλίων και να διαβάσουν τους τίτλους της επιλογής τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Εθνική Βιβλιοθήκη 2

2. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο;

Όλοι οι πιστοποιημένοι χρήστες της ΕΒΕ.

3. Πώς εγγράφομαι στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο;

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1ο: Ηλεκτρονική εγγραφή πιστοποιημένου χρήστη

Για την εγγραφή σας ως πιστοποιημένου χρήστη της ΕΒΕ, μεταβαίνετε στην Υπηρεσία Ενιαίας Ταυτοποίησης Χρηστών και ακολουθείτε τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΒΕ στην ενότητα 4.3.2 Εγγραφή Αναγνωστών. Σε περίπτωση που επιλέξετε να εγγραφείτε ως απλός χρήστης δεν θα έχετε δυνατότητα χρήσης του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου. 

Εθνική Βιβλιοθήκη 3

Βήμα 2ο: Δημιουργία δωρεάν Λογαριασμού Adobe

Για τη δημιουργία του δωρεάν προσωπικού λογαριασμού σας Adobe ID στην Adobe, πατήστε εδώ

Βήμα 3ο: Εγκατάσταση προγράμματος/εφαρμογής ηλεκτρονικής ανάγνωσης

Για την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων είναι απαραίτητη η εγκατάσταση προγράμματος ή εφαρμογής ηλεκτρονικής ανάγνωσης στην ηλεκτρονική συσκευή σας (υπολογιστή, smartphone, tablet) και η εξουσιοδότησή της με το Adobe ID που έχετε δημιουργήσει.

4. Πρέπει να είμαι εγγεγραμμένος χρήστης για να δω τους τίτλους που διατίθενται μέσω του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου;

Όχι. Όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου μπορούν να περιηγηθούν στη συλλογή ή/και να αναζητήσουν τους τίτλους που τους ενδιαφέρουν. Ωστόσο, δικαίωμα χρήσης των τίτλων έχουν αποκλειστικά οι πιστοποιημένοι χρήστες της ΕΒΕ.

Εθνική Βιβλιοθήκη 4

5. Πώς μπορώ να δω ποια βιβλία είναι Διαθέσιμα;

Προκειμένου να δείτε μόνο τους διαθέσιμους για χρήση τίτλους, αφού πραγματοποιήσετε Είσοδο στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο, επιλέγετε το φίλτρο Διαθεσιμότητα - από το μενού Περιορίστε τη λίστα βιβλίων με - και στη συνέχεια Διαθέσιμα βιβλία.

Σημείωση: Το συγκεκριμένο φίλτρο εμφανίζεται μόνο αν έχετε πραγματοποιήσει Είσοδο στην υπηρεσία.

6. Πώς μπορώ να βρω ένα βιβλίο που με ενδιαφέρει;

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά (όνομα συγγραφέα, τίτλο βιβλίου ή εκδοτικό οίκο), μετακινώντας τον κέρσορα στο πεδίο της αναζήτησης. 

Εθνική Βιβλιοθήκη 5

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται κάτω από την μπάρα αναζήτησης καθώς πληκτρολογείτε τους όρους. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κατηγορίες του μενού (Γενικά Θέματα, Φιλοσοφία, Ψυχολογία κ.λπ.), ώστε να δείτε όλους τους τίτλους που περιλαμβάνονται σε κάθε θεματική κατηγορία. 

Αν θέλετε να περιορίσετε ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα που εμφανίζονται στο μενού Περιορίστε τη λίστα βιβλίων με, επιλέγοντας Εκδότη, Έτος έκδοσης, Λέξεις-κλειδιά ή/και Διαθεσιμότητα.

7. Πώς κατεβάζω ένα βιβλίο στη συσκευή μου;

Στην ιστοσελίδα του ΗΑ επιλέγετε Είσοδος για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

Επιλέγετε το βιβλίο που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια την ένδειξη Προσθήκη στο Ράφι.

Σημείωση: Ο μέγιστος αριθμός καταφορτώσεων για κάθε χρήστη ανά έτος (365 ημέρες) είναι τριάντα έξι (36).

Επιλέγετε Το Ράφι μου και, αφού διαβάσετε τους όρους χρήσης και συμφωνήσετε με αυτούς, επιλέγετε Επιβεβαιώστε τη λήψη. 

Σας αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης, στο οποίο αναγράφονται συνοπτικά οι οδηγίες καταφόρτωσης του βιβλίου.

Επιλέγετε Βιβλιοθήκη και στη συνέχεια τον σύνδεσμο Adobe protected epub/pdf στη στήλη Download. Το αρχείο του βιβλίου θα ξεκινήσει να καταφορτώνεται στη συσκευή σας.

Σημείωση: Ο σύνδεσμος για λήψη παραμένει ενεργός για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε

8. Πόσο διαρκεί η άδεια χρήσης των βιβλίων του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου;

Η διάρκεια χρήσης είναι δεκαπέντε (15) ημέρες με δικαίωμα ανανέωσης για δεκαπέντε (15) επιπλέον μέρες, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κράτηση από άλλον χρήστη.

9. Πώς ανανεώνω την άδεια χρήσης για ένα βιβλίο;

Για κάθε τίτλο οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν μία (1) ανανέωση για χρήση δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Η επιλογή της Ανανέωσης ενεργοποιείται δύο (2) ημέρες πριν τη λήξη της αρχικής ημερομηνίας επιστροφής και βρίσκεται στην καρτέλα Βιβλιοθήκη → Βιβλία που διαβάζω → Ανανέωση. 

Η Ανανέωση δημιουργεί νέο σύνδεσμο μέσω του οποίου μπορείτε να καταφορτώσετε εκ νέου το βιβλίο, ο οποίος ενεργοποιείται μετά τη λήξη της πρώτης ημερομηνίας επιστροφής. 

Σε περίπτωση που το βιβλίο βρίσκεται σε κράτηση από άλλο χρήστη, δεν δίνεται η δυνατότητα για Ανανέωση και επομένως δεν εμφανίζεται η αντίστοιχη επιλογή.

10. Πόσους τίτλους μπορώ να χρησιμοποιήσω ταυτόχρονα;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα έως και τρεις (3) τίτλους. Σε περίπτωση που το όριο αυτό εξαντληθεί, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε άλλο τίτλο στο ράφι σας, έως ότου επιστρέψετε κάποιο από τα βιβλία που έχετε ήδη στη Βιβλιοθήκη σας.

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
 |
ΒΙΒΛΙΟ
