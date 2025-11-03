Θεσσαλονίκη: Επίθεση κουκουλοφόρων σε αστυνομικούς στη δίκη Καμπανού

Εικόνα από τα επεισόδια έξω από το Εφετείο όπου θα ξεκινήσει η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού - Βίντεο ΑΝΤ1

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί έξω από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η δίκη πέντε με δέκα κουκουλοφόροι άρχισαν να πετούν καρέκλες και να επιτίθενται εναντίον των αστυνομικών που φύλαγαν το Εφετείο. Μάλιστα μπροστά στα επεισόδια ήταν η μητέρα του Άλκη Καμπανού.

Οι κουκουλοφόροι άρχισαν να τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις για να γλιτώσουν τη σύλληψη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχει γίνει μια προσαγωγή.

Η δίκη Καμπανού

Στο εδώλιο του Εφετείου αναμένεται να καθίσουν ξανά σήμερα 12 οπαδοί του ΠΑΟΚ για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού τον Φεβρουάριο του 2022 στην περιοχή της Χαριλάου.

Μετά την πρωτόδικη απόφαση οι 12 επέστρεψαν στις φυλακές. Επτά από αυτούς καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη κι με επιπλέον πολυετείς ποινές κάθειρξης ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι υπόλοιποι πέντε καταδικάστηκαν με ποινές ως απλοί συνεργοί.

Η δίκη στο Εφετείο θα ξεκινήσει για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού.

Ο λόγος διότι ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά στη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για τρεις κατηγορούμενους θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι’ αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης τους.

