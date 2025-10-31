Μεσσηνία: Ροτβάιλερ κατασπάραξε τον ιδιοκτήτη του!

Ροτβάιλερ επιτέθηκε στον 76χρονο ιδιοκτήτη του σήμερα το μεσημέρι στον Άγιο Φλώρο Μεσσηνίας και του προκάλεσε βαριά τραύματα!
Όλα φέρονται να ξεκίνησαν όταν το ροτβάιλερ ενοχλήθηκε επειδή ο 76χρονος προσπάθησε να περιποιηθεί τα τραύματά του και άρχισε να τον δαγκώνει στα άκρα με εξαιρετική επιθετικότητα!
Ο ανταποκριτής του Star Κώστας Γκελντής εξασφάλισε βίντεο - ντοκουμέντο που κόβει την ανάσα.
Στο βίντεο καταγράφονται οι δραματικές στιγμές της επίθεσης του ροτβάιλερ στον 76χρονο ιδιοκτήτη του, μέσα στον χώρο του καταστήματός του στον Άγιο Φλώρο Μεσσηνίας. Ο μεγαλόσωμος σκύλος εξαγριωμένος επιτίθεται στον ηλικιωμένο. Τον ρίχνει κάτω, τον κάνει σβούρες και τον δαγκώνει σε όλο του το σώμα, στα χέρια και το κεφάλι.
Ο 76χρονος φαίνεται να προσπαθεί να αμυνθεί και να καλέσει σε βοήθεια, ενώ το περιστατικό εκτυλίσσεται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Λίγο αργότερα, στο σημείο φτάνουν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ που δίνουν μάχη για να απομακρύνουν το ζώο και να σώσουν τον άνδρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στα χέρια και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ αναγκάστηκαν να επέμβουν πυροβολώντας το σκυλί, το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα, προκειμένου να αποτραπεί το χειρότερο.
