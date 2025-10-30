Ναύπλιο: Μήνυσε τη σύντροφό του για τον ξυλοδαρμό του, λίγο πριν πεθάνει

Ανατροπή στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού 52χρονου

To Star αποκαλύπτει πώς ξεκίνησε ο καβγάς στο Ναύπλιο που οδήγησε επτά μήνες μετά στον θάνατο 52χρονου. Ο ίδιος όσο διάστημα νοσηλευόταν , έκανε μήνυση σε βάρος της φίλης του, που τον συνόδευε εκείνο το βράδυ  θεωρώντας πως εκείνη προκάλεσε την παρεα των δραστών.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του 52χρονου, που καταγράφηκε μέσα από το νοσοκομείο με τη βοήθεια του δικηγόρου του, όλα ξεκίνησαν όταν η σύντροφός του άρχισε να χορεύει προκλητικά και να ζητά επιτακτικά τραγούδια από τον DJ, παρά τις συστάσεις του προσωπικού ότι το μαγαζί επρόκειτο να κλείσει.

«Εκείνη χόρευε προκλητικά και γινόταν εριστική. Εγώ προσπαθούσα να μην δυναμιτίσω την κατάσταση, αλλά όταν της είπαν να πληρώσουμε, άρχισε να φωνάζει πως το μαγαζί θα κλείσει μόνο όταν το θελήσει η ίδια», φέρεται να κατέθεσε το θύμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Ναύπλιο: Μήνυσε τη σύντροφό του για τον ξυλοδαρμό του, λίγο πριν πεθάνει

Ο άνδρας εξήγησε ότι γνώριζε πως η φίλη του είχε προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη του μπαρ, καθώς οι δύο πλευρές θεωρούνταν ανταγωνιστικές επιχειρηματικά. Παρ’ όλα αυτά, εκείνη τον πίεσε να πάνε μαζί στο συγκεκριμένο μαγαζί.

Nαύπλιο: «Με πίεσε να πάμε εκεί. Ήξερα ότι θα υπάρξει ένταση»

«Ήξερα ότι η φίλη μου είχε προστριβές με τον ιδιοκτήτη. Είχα καταλάβει ότι, αν πηγαίναμε, θα υπήρχε πρόβλημα. Εκείνη επέμεινε πολύ και τελικά πήγαμε», αναφέρει στη μήνυσή του ο 52χρονος.

Η υπόθεση πήρε τραγική τροπή, όταν ο καβγάς οδηγήθηκε εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα ο άνδρας να δεχθεί άγρια επίθεση. Μετά τον ξυλοδαρμό του, νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση επί επτά μήνες, χωρίς να μπορεί να μιλήσει, και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο Γιώργος Κωτσονάρος, γαμπρός του θύματος, αποκάλυψε ότι η σύντροφος του 52χρονου γνώριζε πως υπήρχαν διαφορές με τους δράστες:

«Τον πήρε και πήγαν σε μαγαζί στο Ναύπλιο, όπου υπήρχαν διαφορές. Εκείνος της έλεγε να φύγουν, αλλά εκείνη δεν έφυγε».

Η γυναίκα που συνόδευε τον 52χρονο υποστήριξε στις αρχές ότι δε θυμάται τίποτα από το περιστατικό: «Όταν βγήκα έξω, τον είδα κάτω γεμάτο αίματα. Τον αγκάλιασα και τον φιλούσα. Είχα πιει πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι να ήμουν παρούσα στο συμβάν», φέρεται να είπε.

Ωστόσο, στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται ξεκάθαρα πως και η ίδια δέχθηκε χτυπήματα, γεγονός που αντικρούει τους αρχικούς ισχυρισμούς της.

Ο γαμπρός του θύματος ανέφερε ακόμα ότι, τη στιγμή που μεταφερόταν ο 52χρονος στο νοσοκομείο, η γυναίκα τον κάλεσε στο τηλέφωνο και του είπε ότι δεν βρισκόταν μαζί του, κάτι που αποδείχτηκε ψευδές.

Ο 52χρονος, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, μήνυσε τόσο τη φίλη του όσο και τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου, θεωρώντας τους υπεύθυνους για τον καβγά που οδήγησε στον θάνατό του.

