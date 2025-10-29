Πειραιάς: Κουκουλοφόροι έκλεψαν 62χρονο αφού τον έδεσαν με σχοινιά

Μετά από σχεδόν 7 ώρες κατάφερε να λυθεί μόνος του

29.10.25 , 00:15 Πειραιάς: Κουκουλοφόροι έκλεψαν 62χρονο αφού τον έδεσαν με σχοινιά
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Γιώργου Σαραντάκου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θρασύτατη ληστεία είχαμε στο κέντρο του Πειραιά με θύμα έναν 62χρονο. Δύο άτομα με κουκούλες μπήκαν στο διαμέρισμά του, τον έδεσαν και τον έκλεψαν.

Κέρκυρα: Ληστής Με Μαχαίρι Πήρε Τις Εισπράξεις Σούπερ Μάρκετ - Video

Μάλιστα, όπως λέει ο ίδιος στο Star και τον Γιώργο Σαραντάκο, ήξεραν ακόμα και το μικρό του όνομα. Έμεινε δεμένος για σχεδόν 7 ώρες μέχρι που κατάφερε να λύσει μόνος του τα σχοινιά...

Πειραιάς: Κουκουλοφόροι έδεσαν και φίμωσαν 62χρονο μέσα στο σπίτι του

Ακόμα δεν μπορεί να ξεπεράσει το σοκ της ληστείας ο 62χρονος Πειραιώτης που είδε δυο άτομα με κουκούλες να εισβάλλουν στο σπίτι του στον 6ο όροφο πολυκατοικίας.

«Τα χέρια μου ήταν δεμένα για ώρες μέχρι που κατάφερα και τα έσπασα, δεν πήρα μαχαίρι να τα κόψω, απο την ένταση τα έσπασα».

Πειραιάς: Κουκουλοφόροι έκλεψαν 62χρονο αφού τον έδεσαν με σχοινιά

Η πολυκατοικία που έγινε η ληστεία είναι στο κέντρο της πόλης, αυτο όμως δεν εμπόδισε τους δράστες να μπουν στο διαμέρισμα.

Οι κάτοικοι ανησυχούν από τα συνεχή περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων. Πριν από λίγο καιρό ακριβώς απέναντι απο την πολυκατοικία, δυο νεαροί σήκωσαν ολόκληρη μηχανή μεγάλου κυβισμού κι εξαφανίσθηκαν.

 

