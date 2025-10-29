Πειραιάς: Κουκουλοφόροι έκλεψαν 62χρονο αφού τον έδεσαν με σχοινιά

Θρασύτατη ληστεία είχαμε στο κέντρο του Πειραιά με θύμα έναν 62χρονο. Δύο άτομα με κουκούλες μπήκαν στο διαμέρισμά του, τον έδεσαν και τον έκλεψαν.

Μάλιστα, όπως λέει ο ίδιος στο Star και τον Γιώργο Σαραντάκο, ήξεραν ακόμα και το μικρό του όνομα. Έμεινε δεμένος για σχεδόν 7 ώρες μέχρι που κατάφερε να λύσει μόνος του τα σχοινιά...

Ακόμα δεν μπορεί να ξεπεράσει το σοκ της ληστείας ο 62χρονος Πειραιώτης που είδε δυο άτομα με κουκούλες να εισβάλλουν στο σπίτι του στον 6ο όροφο πολυκατοικίας.

«Τα χέρια μου ήταν δεμένα για ώρες μέχρι που κατάφερα και τα έσπασα, δεν πήρα μαχαίρι να τα κόψω, απο την ένταση τα έσπασα».

Η πολυκατοικία που έγινε η ληστεία είναι στο κέντρο της πόλης, αυτο όμως δεν εμπόδισε τους δράστες να μπουν στο διαμέρισμα.

Οι κάτοικοι ανησυχούν από τα συνεχή περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων. Πριν από λίγο καιρό ακριβώς απέναντι απο την πολυκατοικία, δυο νεαροί σήκωσαν ολόκληρη μηχανή μεγάλου κυβισμού κι εξαφανίσθηκαν.