Συγκίνησε στην παρέλαση η 14χρονη Αλεξία που είχε δεχθεί αδέσποτη σφαίρα

Το κορίτσι συμμετείχε στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, στις Θεσπιές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.10.25 , 18:26 Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα
28.10.25 , 18:12 VW Golf GTI και Golf R: Δείτε πως κατέκτησαν τον τίτλο Car of the Year
28.10.25 , 17:39 Συγκίνησε στην παρέλαση η 14χρονη Αλεξία που είχε δεχθεί αδέσποτη σφαίρα
28.10.25 , 17:38 Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
28.10.25 , 17:17 Έσκασε «καμπάνα» σε Αταμάν - Ανακοίνωση από Euroleague!
28.10.25 , 16:38 Δολοφονία Χανιά: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 23χρονος δράστης
28.10.25 , 16:04 Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Βρήκαν θαμμένο όπλο και σφαίρες
28.10.25 , 15:59 Οι αναρτήσεις που έκαναν οι Έλληνες celebrities για την 28η Οκτωβρίου
28.10.25 , 15:45 Χανιά: Στον Εισαγγελέα ο 23χρονος - Εντοπίστηκε το όπλο του φονικού
28.10.25 , 15:41 10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
28.10.25 , 15:31 Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Εντυπωσίασαν τα νέα οπλικά συστήματα
28.10.25 , 15:10 28η Οκτωβρίου: Με εθνική υπερηφάνεια η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
28.10.25 , 14:52 Ιταλία: Γνωστός ποδοσφαιριστής σκότωσε 81χρονο με το αυτοκίνητό του
28.10.25 , 14:51 Γιατί δεν παίζει ο Μουζακίτης σε Ολυμπιακό
28.10.25 , 14:20 Αργυρός - Νίκα: Η φωτογραφία με τον γιο τους να κρατά την ελληνική σημαία
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο
Χριστίνα Λαμπίρη: «Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο»
Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
Stars System: Έτσι θα είναι αστρολογικό τοπίο μέχρι το τέλος της χρονιάς
Αργυρός - Νίκα: Η φωτογραφία με τον γιο τους να κρατά την ελληνική σημαία
Συγκίνησε στην παρέλαση η 14χρονη Αλεξία που είχε δεχθεί αδέσποτη σφαίρα
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες permissos.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκίνηση στις Θεσπιές Βοιωτίας, καθώς έξι χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της από αδέσποτη σφαίρα, η 14χρονη Αλεξία συμμετείχε για πρώτη φορά στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.

Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Εντυπωσίασαν τα νέα οπλικά συστήματα

Το κορίτσι, το Πάσχα του 2019, σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, είχε τραυματιστεί σοβαρά από αδέσποτη σφαίρα ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της και έκτοτε ξεκίνησε ένας Γολγοθάς με χειρουργεία και θεραπείες αποκατάστασης.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το permissos.gr, διακρίνεται η Αλεξία, μαθήτρια Α’ γυμνασίου σήμερα, να συμμετέχει στην παρέλαση με χαμόγελο και με τη σημαία στα χέρια, ενώ στο πλευρό της βρίσκονται οι συμμαθήτριες της.

Συγκίνησε στην παρέλαση η 14χρονη Αλεξία που είχε δεχθεί αδέσποτη σφαίρα

Το θαύμα που βίωσε η Αλεξία που δέχθηκε αδέσποτη σφαίρα ανήμερα το Πάσχα

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε όταν ένας κάτοικος της περιοχής, ανήμερα του Πάσχα, πυροβολούσε στον αέρα κατά τη διάρκεια γλεντιού, με αποτέλεσμα αδέσποτη σφαίρα να πλήξει τη μικρή Αλεξία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 |
ΠΑΡΕΛΑΣΗ
 |
ΒΟΙΩΤΙΑ
 |
ΑΛΕΞΙΑ
 |
ΘΕΣΠΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top