Συγκίνησε στην παρέλαση η 14χρονη Αλεξία που είχε δεχθεί αδέσποτη σφαίρα

Συγκίνηση στις Θεσπιές Βοιωτίας, καθώς έξι χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της από αδέσποτη σφαίρα, η 14χρονη Αλεξία συμμετείχε για πρώτη φορά στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.

Το κορίτσι, το Πάσχα του 2019, σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, είχε τραυματιστεί σοβαρά από αδέσποτη σφαίρα ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της και έκτοτε ξεκίνησε ένας Γολγοθάς με χειρουργεία και θεραπείες αποκατάστασης.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το permissos.gr, διακρίνεται η Αλεξία, μαθήτρια Α’ γυμνασίου σήμερα, να συμμετέχει στην παρέλαση με χαμόγελο και με τη σημαία στα χέρια, ενώ στο πλευρό της βρίσκονται οι συμμαθήτριες της.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε όταν ένας κάτοικος της περιοχής, ανήμερα του Πάσχα, πυροβολούσε στον αέρα κατά τη διάρκεια γλεντιού, με αποτέλεσμα αδέσποτη σφαίρα να πλήξει τη μικρή Αλεξία.