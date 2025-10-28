Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Εντυπωσίασαν τα νέα οπλικά συστήματα

Μεγαλειώδης η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.10.25 , 17:17 Έσκασε «καμπάνα» σε Αταμάν - Ανακοίνωση από Euroleague!
28.10.25 , 16:38 Δολοφονία Χανιά: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 23χρονος δράστης
28.10.25 , 16:04 Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Βρήκαν θαμμένο όπλο και σφαίρες
28.10.25 , 15:59 Οι αναρτήσεις που έκαναν οι Έλληνες celebrities για την 28η Οκτωβρίου
28.10.25 , 15:45 Χανιά: Στον Εισαγγελέα ο 23χρονος - Εντοπίστηκε το όπλο του φονικού
28.10.25 , 15:41 10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
28.10.25 , 15:31 Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Εντυπωσίασαν τα νέα οπλικά συστήματα
28.10.25 , 15:10 28η Οκτωβρίου: Με εθνική υπερηφάνεια η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
28.10.25 , 14:52 Ιταλία: Γνωστός ποδοσφαιριστής σκότωσε 81χρονο με το αυτοκίνητό του
28.10.25 , 14:51 Γιατί δεν παίζει ο Μουζακίτης σε Ολυμπιακό
28.10.25 , 14:20 Αργυρός - Νίκα: Η φωτογραφία με τον γιο τους να κρατά την ελληνική σημαία
28.10.25 , 14:14 Συγκίνησε το μήνυμα του πιλότου του F-16: «Τιμάμε αυτούς που ύψωσαν το όχι»
28.10.25 , 13:33 Χρίστος Κούγιας: Η φωτογραφία με τον πατέρα του 8 μήνες μετά τον θάνατό του
28.10.25 , 13:11 ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι των επιδομάτων
28.10.25 , 12:51 Η Ελλάδα γιορτάζει την επέτειο του «όχι» - Μαθητικές παρελάσεις στη χώρα
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Χριστίνα Λαμπίρη: «Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο»
«Η κακοποιημένη φίλη μου ασελγούσε στον 11χρονο γιο μου μέσα στο σπίτι μου»
Έσκασε «καμπάνα» σε Αταμάν - Ανακοίνωση από Euroleague!
Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
Χανιά: «Δε θα μάθετε ποτέ την αλήθεια», λέει η σύζυγος του 52χρονου
Αργυρός - Νίκα: Η φωτογραφία με τον γιο τους να κρατά την ελληνική σημαία
Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»
Κατερίνα Καινούργιου: «Ανυπομονώ να γίνω μανούλα»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα νέα οπλικά και ηλεκτρονικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων έκλεψαν την παράσταση στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εντυπωσίασαν τα μη επανδρωμένα μέσα και τα συστήματα επιτήρησης και επικοινωνιών που εισάγουν τις Ένοπλες Δυνάμεις μας στη νέα εποχή.  

Στα πλάνα καταγράφονται μερικά από τα νέα «καμάρια» των Ενόπλων Δυνάμεων, που παρήλασαν για πρώτη φορά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. 

Συγκίνησε το μήνυμα του πιλότου του F-16: «Τιμάμε αυτούς που ύψωσαν το όχι»

Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Εντυπωσίασαν τα νέα οπλικά συστήματα

Τμήμα καινοτομίας: Τα νέα «καμάρια» της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων του υπουργείου Άμυνας, παρουσίασε με περηφάνια το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ΑΡΧΥΤΑΣ, τα αντι-drone συστήματα της ΕΑΒ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ και ΥΠΕΡΙΩΝ, το μη επανδρωμένο ταχύπλοο των ειδικών δυνάμεων VTR, τα μη επανδρωμένα οχήματα του Στρατού V-BAT και τα μη επανδρωμένα ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού.  

Η Ελλάδα γιορτάζει την επέτειο του «όχι» - Μαθητικές παρελάσεις στη χώρα

Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Εντυπωσίασαν τα νέα οπλικά συστήματα

Την εμφάνισή του έκανε και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτήρησης HERON, το νέο ισραηλινό πυραυλικό σύστημα του Στρατού Ξηράς SPIKE NLOS, αλλά και οι νέοι εντυπωσιακοί πύραυλοι της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Όλα συνθέτουν τη λεγόμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα», το σύγχρονο θόλο προστασίας της χώρας μας.  

Εντυπωσιακή και μεγαλειώδης η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Αίσθηση προκάλεσε και το ελληνικής κατασκευής και σχεδίασης αντι-drone πλέγμα που τοποθετήθηκε σε κάποια άρματα Μάχης Λέοπαρντ, ως σημαντικό μέσο προστασίας.  

28η Οκτωβρίου 1940: Ο χάρτης με τα σημαντικότερα γεγονότα

Εκτός από τα νέα συστήματα που εισάγουν τις Ένοπλες Δυνάμεις μας στη νέα εποχή, μικροί και μεγάλοι θαύμασαν όπως πάντα τα θηριώδη άρματα Μάχης Λέοπαρντ, τα μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ, F-16 VIPER, Μ-2000-5 και Φάντομ, και τα ελικόπτερα όλων των τύπων, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.  

Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Εντυπωσίασαν τα νέα οπλικά συστήματα

Άψογοι σχηματισμοί όπως πάντα από τις επίλεκτες δυνάμεις μας, τα ΟΥΚ, τους πρασινοσκούφηδες και τα στελέχη της αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας.  

Εντυπωσιακές και οι εικόνες της φρεγάτας ΑΔΡΙΑΣ στο Θερμαϊκό, όπως και της πρώτης νέας φρεγάτας ΜΠΕΛΑΡΑ “ΚΙΜΩΝ” που σε λίγους μήνες θα έρθει στη χώρα μας. 

 

 

 

 

  

   

 

   

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 |
28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
 |
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
 |
ΠΑΡΕΛΑΣΗ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top