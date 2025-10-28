Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Εντυπωσίασαν τα νέα οπλικά συστήματα

Τα νέα οπλικά και ηλεκτρονικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων έκλεψαν την παράσταση στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εντυπωσίασαν τα μη επανδρωμένα μέσα και τα συστήματα επιτήρησης και επικοινωνιών που εισάγουν τις Ένοπλες Δυνάμεις μας στη νέα εποχή.

Στα πλάνα καταγράφονται μερικά από τα νέα «καμάρια» των Ενόπλων Δυνάμεων, που παρήλασαν για πρώτη φορά σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Τμήμα καινοτομίας: Τα νέα «καμάρια» της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων του υπουργείου Άμυνας, παρουσίασε με περηφάνια το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ΑΡΧΥΤΑΣ, τα αντι-drone συστήματα της ΕΑΒ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ και ΥΠΕΡΙΩΝ, το μη επανδρωμένο ταχύπλοο των ειδικών δυνάμεων VTR, τα μη επανδρωμένα οχήματα του Στρατού V-BAT και τα μη επανδρωμένα ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού.

Την εμφάνισή του έκανε και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτήρησης HERON, το νέο ισραηλινό πυραυλικό σύστημα του Στρατού Ξηράς SPIKE NLOS, αλλά και οι νέοι εντυπωσιακοί πύραυλοι της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Όλα συνθέτουν τη λεγόμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα», το σύγχρονο θόλο προστασίας της χώρας μας.

Εντυπωσιακή και μεγαλειώδης η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Αίσθηση προκάλεσε και το ελληνικής κατασκευής και σχεδίασης αντι-drone πλέγμα που τοποθετήθηκε σε κάποια άρματα Μάχης Λέοπαρντ, ως σημαντικό μέσο προστασίας.

Εκτός από τα νέα συστήματα που εισάγουν τις Ένοπλες Δυνάμεις μας στη νέα εποχή, μικροί και μεγάλοι θαύμασαν όπως πάντα τα θηριώδη άρματα Μάχης Λέοπαρντ, τα μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ, F-16 VIPER, Μ-2000-5 και Φάντομ, και τα ελικόπτερα όλων των τύπων, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Άψογοι σχηματισμοί όπως πάντα από τις επίλεκτες δυνάμεις μας, τα ΟΥΚ, τους πρασινοσκούφηδες και τα στελέχη της αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας.

Εντυπωσιακές και οι εικόνες της φρεγάτας ΑΔΡΙΑΣ στο Θερμαϊκό, όπως και της πρώτης νέας φρεγάτας ΜΠΕΛΑΡΑ “ΚΙΜΩΝ” που σε λίγους μήνες θα έρθει στη χώρα μας.