Συγκίνησε το μήνυμα του πιλότου του F-16: «Τιμάμε αυτούς που ύψωσαν το όχι»

Με λόγια που άγγιξαν τις καρδιές όλων, ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου εντυπωσίασε με το μαχητικό F-16 της Ομάδας Επιδείξεων «ΖΕΥΣ», στις αεροπορικές επιδείξεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας «έσκισε» τους αιθέρες με απόλυτη ακρίβεια και εντυπωσιακούς ελιγμούς, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του πλήθους.

Το αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα από τα αναβαθμισμένα F-16 τύπου Viper, σύμβολο της δύναμης και της τεχνολογικής υπεροχής της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

28η Οκτωβρίου: Το μήνυμα του πιλότου του F-16 που συγκίνησε

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, Καλημέρα Ελλάδα

Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το “Όχι” και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας, χρόνια πολλά Ελλάδα».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δηλώνοντας:

«Κύριε Επισμηναγέ, σε αυτές τις στιγμές, στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια.

Συνεχίζετε οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να κάνετε αυτό που ξέρετε. Να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό. Εμπνευσμένοι από τους ηρωικούς πολεμιστές του 40.

Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα με άγρυπνα τα μάτια στη φύλαξη των ανοικτών ελληνικών οριζόντων.

Πάντα ψηλά κύριε Επισμηναγέ, πάντα ψηλότερα. Χρόνια πολλά! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του 40»