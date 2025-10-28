Συγκίνησε το μήνυμα του πιλότου του F-16: «Τιμάμε αυτούς που ύψωσαν το όχι»

«Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.10.25 , 17:17 Έσκασε «καμπάνα» σε Αταμάν - Ανακοίνωση από Euroleague!
28.10.25 , 16:38 Δολοφονία Χανιά: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 23χρονος δράστης
28.10.25 , 16:04 Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Βρήκαν θαμμένο όπλο και σφαίρες
28.10.25 , 15:59 Οι αναρτήσεις που έκαναν οι Έλληνες celebrities για την 28η Οκτωβρίου
28.10.25 , 15:45 Χανιά: Στον Εισαγγελέα ο 23χρονος - Εντοπίστηκε το όπλο του φονικού
28.10.25 , 15:41 10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
28.10.25 , 15:31 Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Εντυπωσίασαν τα νέα οπλικά συστήματα
28.10.25 , 15:10 28η Οκτωβρίου: Με εθνική υπερηφάνεια η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
28.10.25 , 14:52 Ιταλία: Γνωστός ποδοσφαιριστής σκότωσε 81χρονο με το αυτοκίνητό του
28.10.25 , 14:51 Γιατί δεν παίζει ο Μουζακίτης σε Ολυμπιακό
28.10.25 , 14:20 Αργυρός - Νίκα: Η φωτογραφία με τον γιο τους να κρατά την ελληνική σημαία
28.10.25 , 14:14 Συγκίνησε το μήνυμα του πιλότου του F-16: «Τιμάμε αυτούς που ύψωσαν το όχι»
28.10.25 , 13:33 Χρίστος Κούγιας: Η φωτογραφία με τον πατέρα του 8 μήνες μετά τον θάνατό του
28.10.25 , 13:11 ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι των επιδομάτων
28.10.25 , 12:51 Η Ελλάδα γιορτάζει την επέτειο του «όχι» - Μαθητικές παρελάσεις στη χώρα
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Χριστίνα Λαμπίρη: «Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο»
Έσκασε «καμπάνα» σε Αταμάν - Ανακοίνωση από Euroleague!
Χανιά: «Δε θα μάθετε ποτέ την αλήθεια», λέει η σύζυγος του 52χρονου
Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
«Η κακοποιημένη φίλη μου ασελγούσε στον 11χρονο γιο μου μέσα στο σπίτι μου»
Φάρμα: Η Ναταλία ετοιμάζει... σαμποτάζ!
Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»
Κατερίνα Καινούργιου: «Ανυπομονώ να γίνω μανούλα»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με λόγια που άγγιξαν τις καρδιές όλων, ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου εντυπωσίασε με το μαχητικό F-16 της Ομάδας Επιδείξεων «ΖΕΥΣ», στις αεροπορικές επιδείξεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας «έσκισε» τους αιθέρες με απόλυτη ακρίβεια και εντυπωσιακούς ελιγμούς, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του πλήθους.

Το αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα από τα αναβαθμισμένα F-16 τύπου Viper, σύμβολο της δύναμης και της τεχνολογικής υπεροχής της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

28η Οκτωβρίου 1940: Η επέτειος του ΟΧΙ - Τι γιορτάζουµε

28η Οκτωβρίου: Το μήνυμα του πιλότου του F-16 που συγκίνησε 

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, Καλημέρα Ελλάδα

Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το “Όχι” και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας, χρόνια πολλά Ελλάδα».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δηλώνοντας:

«Κύριε Επισμηναγέ, σε αυτές τις στιγμές, στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια.

Συνεχίζετε οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να κάνετε αυτό που ξέρετε. Να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό. Εμπνευσμένοι από τους ηρωικούς πολεμιστές του 40.

Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα με άγρυπνα τα μάτια στη φύλαξη των ανοικτών ελληνικών οριζόντων.

Πάντα ψηλά κύριε Επισμηναγέ, πάντα ψηλότερα. Χρόνια πολλά! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του 40»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 |
ΠΙΛΟΤΟΣ
 |
28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
 |
ΟΜΑΔΑ ΖΕΥΣ
 |
F-16
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top