Φωτιά τώρα στον Πύργο Αθηνών - Εκκενώνεται το κτίριο

Ξεκίνησε από το υπόγειο πάρκινγκ - Βγαίνει καπνός και από την είσοδο

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
