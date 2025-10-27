Φωτιά τώρα στον Πύργο Αθηνών - Εκκενώνεται το κτίριο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (27/10) μετά από φωτιά που σημειώθηκε στον Πύργο Αθηνών, στους Αμπελόκηπους. Μάλιστα, το κτίριο εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το υπόγειο πάρκινγκ του Β’ κτιρίου του Πύργου Αθηνών, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πυκνοί καπνοί βγαίνουν από την είσοδο του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά καίει μόνο στο πάρκινγκ, ενώ δεν κινδύνευσαν άνθρωποι.