Τραγωδία στη Λαμία: Φωτιά σε μονοκατοικία με έναν νεκρό

Ο άνδρας, ηλικίας 53 ετών, εντοπίστηκε αναίσθητος στο σπίτι του

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: lamianow.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής, γύρω στις 9, στην οδό Πάφου στη Λαμία ανάμεσα Αγίο Λουκά και Ίσιαδάκι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 5 οχήματα και 10 άνδρες και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. 

Δυστυχώς η Πυροσβεστική εντόπισε νεκρό, στο σπίτι όπου διέμενε μόνος του, έναν άνδρα 53 ετών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε στην οδό Πάφου για να τον παραλάβει. 

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μέσα στο σχολείο και πέθανε λίγο αργότερα

Σύμφωνα με το lamianow.gr , μια γυναίκα που μένει στη γειτονιά και είδε τη φωτιά με το που ξεκίνησε ανέφερε: «Ευτυχώς είδε η κόρη μου τους καπνούς και άμεσα καλέσαμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αν δεν το είχαμε πάρει είδηση εγκαίρως, θα είχαμε καεί ζωντανοί». 

Προανάκριση για τα ακριβή αιτία του συμβάντος διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λαμίας. 

Εθνική Οδός: Νέο φονικό τροχαίο στο Μαρτίνο – ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα

Δείτε εικόνες από το σημείο: 

Φωτογραφίες: lamianow.gr

