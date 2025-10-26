Τραγωδία στη Λαμία: Φωτιά σε μονοκατοικία με έναν νεκρό

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής, γύρω στις 9, στην οδό Πάφου στη Λαμία ανάμεσα Αγίο Λουκά και Ίσιαδάκι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 5 οχήματα και 10 άνδρες και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, σε περιοχή του δήμου Λαμιέων, της Π.Ε. Φθιώτιδας. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 26, 2025

Δυστυχώς η Πυροσβεστική εντόπισε νεκρό, στο σπίτι όπου διέμενε μόνος του, έναν άνδρα 53 ετών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε στην οδό Πάφου για να τον παραλάβει.

Σύμφωνα με το lamianow.gr , μια γυναίκα που μένει στη γειτονιά και είδε τη φωτιά με το που ξεκίνησε ανέφερε: «Ευτυχώς είδε η κόρη μου τους καπνούς και άμεσα καλέσαμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αν δεν το είχαμε πάρει είδηση εγκαίρως, θα είχαμε καεί ζωντανοί».

Προανάκριση για τα ακριβή αιτία του συμβάντος διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λαμίας.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Φωτογραφίες: lamianow.gr