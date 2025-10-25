Καλλιθέα: Άνδρας σε αμόκ προκάλεσε φθορές σε αμάξια - Μαχαίρωσε αστυνομικό

Τον ακινητοποίησαν πυροβολώντας τον

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
Καλλιθέα: Άγρια συμπλοκή μεταξύ 50χρονου και αστυνομικών / OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χαμό προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 25/10 ένας άνδρας στην Καλλιθέα, όταν ξεκίνησε να χτυπά και να προκαλεί φθορές σε αυτοκίνητα στην περιοχή. 

Αμπελόκηποι: Νεκρός από πυροβόλο αστυνομικός των ΜΑΤ

Στο σημείο έφθασαν αστυνομικοί ώστε να τον σταματήσουν. Στην προσπάθεια να τον συλλάβουν, ο 50χρονος άνδρας - που βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ - μαχαίρωσε έναν από αυτούς. Συνάδελφός του τον πυροβόλησε στο πόδι, ώστε να τον ακινητοποιήσει τελικά. 

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό νοσοκομείο και ο 50χρονος στο Λαϊκό. Και οι δύο νοσηλεύονται χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο. 

Ξεσπά ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα για το περιπολικό - «όχημα μεταφορικής»

Από την έρευνα που έγινε για το αιματηρό επεισόδιο βρέθηκε ότι σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.

