Καλλιθέα: Άνδρας σε αμόκ προκάλεσε φθορές σε αμάξια - Μαχαίρωσε αστυνομικό

Χαμό προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 25/10 ένας άνδρας στην Καλλιθέα, όταν ξεκίνησε να χτυπά και να προκαλεί φθορές σε αυτοκίνητα στην περιοχή.

Στο σημείο έφθασαν αστυνομικοί ώστε να τον σταματήσουν. Στην προσπάθεια να τον συλλάβουν, ο 50χρονος άνδρας - που βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ - μαχαίρωσε έναν από αυτούς. Συνάδελφός του τον πυροβόλησε στο πόδι, ώστε να τον ακινητοποιήσει τελικά.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό νοσοκομείο και ο 50χρονος στο Λαϊκό. Και οι δύο νοσηλεύονται χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο.

Από την έρευνα που έγινε για το αιματηρό επεισόδιο βρέθηκε ότι σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.