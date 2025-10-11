Έκρηξη στη Λεωφόρο Συγγρού από εμπρηστικό μηχανισμό

Έκρηξη σε παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη λεωφόρο Συγγρού σημειώθηκε πριν από λίγο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό, αλλά πιθανότατα πρόκειται για εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκια.
Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστικά οχήματα.
Aπό την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, καθώς έσπασαν τζάμια, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.