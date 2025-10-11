Έκρηξη στη Λεωφόρο Συγγρού από εμπρηστικό μηχανισμό

Σε παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Έκρηξη στη Λεωφόρο Συγγρού από εμπρηστικό μηχανισμό
Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη
Έκρηξη σε παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη λεωφόρο Συγγρού σημειώθηκε πριν από λίγο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα  πληροφορίες δεν πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό, αλλά πιθανότατα πρόκειται για εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκια

Έκρηξη Μιχαλακοπούλου: Αυτός είναι ο βομβιστής του νυχτερινού κέντρου

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και  πυροσβεστικά οχήματα. 

Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του πρώην προέδρου του ΕΔΟΑΣΑΑΜ

Aπό την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, καθώς έσπασαν τζάμια, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. 

ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ
