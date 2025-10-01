Άνοιξη: Ιδιοκτήτης σπιτιού επιτέθηκε σε οικογένεια για χρωστούμενα ενοίκια

Έσπασε το πόδι 74χρονης - Τραυμάτισε 86χρονο

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
Απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Άνοιξη, όταν ιδιοκτήτης διαμερίσματος μπήκε στο σπίτι οικογένειας μαζί με ένα ακόμη πρόσωπο και τους επιτέθηκαν. Η αιτία για το περιστατικό φαίνεται να είναι τα χρωστούμενα ενοίκια. Μάλιστα, στη διάρκεια της επίθεσης, μία γυναίκα 74 ετών τραυματίστηκε σοβαρά. 

Τραγωδία στη Ρόδο: 28χρονη βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (30/9) γύρω στις 20:30, όταν ο ιδιοκτήτης «μπούκαρε» στο διαμέρισμα της οικογένειας στην Άνοιξη μαζί με τον συνεργό του. Στο σπίτι εκείνη την ώρα βρίσκονταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ο 44χρονος γιος τους και η έγκυος νύφη τους. Οι δύο άντρες έφεραν πάνω τους ένα ρόπαλο κι ένα μαχαίρι. Έσπασαν το πόδι της 74χρονης γυναίκας, ενώ δε δίστασαν να τραυματίσουν στο χέρι και τον ηλικιωμένο σύζυγό της. Από τη μανία τους δεν ξέφυγε ούτε ο 44χρονος γιος τους, τον οποίο τραυμάτισαν στο πρόσωπο.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι κι ο γιος τους νοσηλεύονται στο ΚΑΤ, ενώ η σύζυγος του 44χρονου που βρίσκεται στον 5ο μήνα της κύησης δεν υπέστη χτύπημα από τους δράστες.

Τροχαίο Άνοιξη: Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που αναποδογυρίζει ΙΧ

Μαρτυρίες γειτόνων αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό ανάμεσά τους. Πριν λίγο καιρό, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ο 31χρονος ιδιοκτήτης τους είχε κάψει το αυτοκίνητο. Ο λόγος ήταν και πάλι οικονομικές διαφορές.

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τον 31χρονο για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης, της αυτοδικίας και του νόμου περί όπλων. Ο άνθρωπος που ήταν εκεί μαζί του κατάφερε να διαφύγει.    

