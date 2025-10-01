Απεργία 1/10: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς – Τα δρομολόγια

Σε απεργιακό κλοιό σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου η χώρα, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία. Το κεντρικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε η Συνομοσπονδία, τα κύρια αιτήματά της είναι:

η απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας

η μείωση του εργασιακού ωραρίου

η πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων

24ωρη πανελλαδική απεργία έχει κηρύξει για σήμερα 1/10 η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ - φωτο αρχείου Eurokinissi

Από την πλευρά της, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί:

την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου

την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ θα γίνει στις 10:30 π.μ. στα Προπύλαια.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλεί επίσης τα σωματεία-μέλη του, τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες, τους συνταξιούχους και τους ανέργους του Λεκανοπεδίου να δώσουν δυναμικό «παρών» στην 24ωρη πανελλαδική γενική απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Απεργία 1/10: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Κανονικά οι πτήσεις

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Ειδικότερα το μέσα μεταφοράς θα κινηθούν ως εξής:

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση - φωτο αρχείου Eurokinissi

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3)- Τραμ

Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό όπως και το Τραμ θα λειτουργήσουν, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Στην 24ωτη απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς, οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στους Δήμους, κ.α. - φωτο αρχείου Eurokinissi

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19

και ο τελευταίος στις ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24

και ο τελευταίος στις ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29

και ο τελευταίος στις ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55

και ο τελευταίος στις ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55

και ο τελευταίος στις ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11

Λεωφορεία -Τρόλεϊ

Στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους.

Στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Ο σύνδεσμος με τις περιαστικές - λεωφορειακές γραμμές https://oasa.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/04/Περιαστικές-λεωφορειακές-γραμμές-2.pdf

Σιδηρόδρομος - Προαστιακός

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε, επίσης, συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Απεργία 1/10: Συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί

Η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει στην απεργία που κάλεσαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν.

Η συμμετοχή στην απεργία δεν είναι υποχρεωτική, συνεπώς είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού για το εάν θα απεργήσει ή όχι.

Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο και σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός απεργήσει τότε έχουν κενό.

Οι μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών θα ενημερωθούν, επίσης, το πρωί της ίδιας ημέρας από τη διεύθυνση του σχολείου για το αν απεργούν οι εκπαιδευτικοί.

Απεργία 1/10: Δεμένα τα πλοία - 24ωρη απεργία και η ΠΝΟ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία θα προχωρήσουν οι ναυτεργάτες, μετά από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Απεργία 1/10: Συμμετέχει και η ΠΟΕΔΗΝ

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν:

ΕΠΑΡΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΛΑΔΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ

Απεργία 1/10: Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και ΠΟΕ - ΟΤΑ συμμετέχουν στην απεργία

Στην σημερινή απεργία θα συμμετέχουν τέλος ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, αλλά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Βασικό αίτημά τους η απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου.