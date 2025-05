Eurostat: Οι Έλληνες εργάστηκαν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη το 2024

Το 2024 η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια εβδομαδιαία απασχόληση στην ΕΕ στην κύρια εργασία, με τη μέση εβδομαδιαία απασχόληση να ανέρχεται σε 39,8 ώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Η Βουλγαρία ήταν δεύτερη με 39 ώρες και η Πολωνία με 38,9 ώρες και η Ρουμανία με 38,8 ώρες ήταν στην τρίτη και την τέταρτη θέση.

