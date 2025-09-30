Αμφιλοχία: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για ασέλγεια στην 4χρονη κόρη της

Συνελήφθη ο 50χρονος

30.09.25 , 17:31 Αμφιλοχία: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για ασέλγεια στην 4χρονη κόρη της
Ελλαδα
Πηγή: sinidisi.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Αμφιλοχία: Μητέρα Κατήγγειλε Σύζυγο Για Ασέλγεια Στην Κόρη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ προκαλεί στην Αμφιλοχία η καταγγελία μιας γυναίκας στην αστυνομία, σύμφωνα με την οποία ο 50χρονος σύζυγός της προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της μόλις 4 ετών κόρης τους.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο 50χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου, μετά την καταγγελία. Η μητέρα, καταθέτοντας στις αρχές, αποκάλυψε επίσης ότι πριν από περίπου πέντε χρόνια είχε πέσει και η ίδια θύμα σωματικής βίας, καθώς ο άνδρας την είχε χαστουκίσει.

Στο πλαίσιο της έρευνας, το μικρό κορίτσι μετέβη στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, ώστε να γίνει ενδελεχής εξέταση και να διαπιστωθεί αν φέρει σημάδια κακοποίησης.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές από το σπίτι του ζευγαριού, οι οποίες θα ερευνηθούν προκειμένου να διαπιστωθεί αν περιέχουν επιβαρυντικά στοιχεία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
 |
4ΧΡΟΝΗ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΑΣΕΛΓΕΙΑ
