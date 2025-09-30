Νέο ειδικό σώμα της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς - Μπορούν να συμμετέχουν και Ρομά

50 άοπλοι αστυνομικοί σε ρόλο διαμεσολαβητή

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Σχέδιο για ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη δημιουργία ενός νέου σώματος της αστυνομίας που θα αποτελείται από 50 ένστολους άοπλους αστυνομικούς που θα αναλάβουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή με τις κοινότητες των Ρομά, προχωρά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

«Η αστυνομία θα προσλάβει 50 ένστολους αστυνομικούς άοπλους ειδικών καθηκόντων που θα είναι κοντά στα ΑΤ των περιοχών που ζουν οι ευάλωτες ομάδες και θα παίξουν τον ρόλο του κοινωνικού διαμεσολαβητή για να βοηθούν την αστυνομία και τους κατοίκους να δημιουργηθεί μια σχέση», ήταν τα λόγια του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας 29/9 στο Action24. 

Σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Πλέγμα αστυνομικών δράσεων στα Μέσα Μεταφοράς

Ενώ λίγο πιο κάτω, διευκρίνισε: «Και σήμερα υπάρχουν πολίτες που ανήκουν στη φυλή Ρομά. Εάν κάποιοι ενδιαφέρονται να μπουν σε αυτή την ομάδα είναι σημαντικό, θα υποβληθούν σε μια εξαντλητική εκπαίδευση και θα αποτελούν βοηθό της αστυνομίας και των κατοίκων για θέματα κοινωνικής ειρήνης. Είναι καινούργιο σώμα, δεν υπήρξε ποτέ στη χώρα μας ενώ υπήρξε στην Ευρώπη».

«Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα με τους Ρομά, ένα 75% της εγκληματικότητας προέρχεται από αυτή την ομάδα» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και αναφέρθηκε εκ νέου στο «επόμενο βήμα της προσπάθεια αυτής ότι πρέπει μέσα στους οικισμούς να υπάρχουν περιπολούντες αστυνομικοί».

Νέοι μισθοί για Αστυνομία, Στρατό, Πυροσβεστική & Λιμενικό – Δείτε τα ποσά

Χρυσοχοΐδης: Επίλεκτη μονάδα της ΕΛ. ΑΣ. στους καταυλισμούς Ρομά

Τέλος, όταν ο κ. Χρυσοχοΐδης ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν οι Ρομά δεν τους δεχθούν, ήταν κατηγορηματικός: «Τι θα πει δεν θα τους δεχτούν; Η πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας ενός συντεταγμένου κεκτημένου ότι η αστυνομία εισέρχεται παντού με νόμιμες διαδικασίες και προϋποθέσεις, είναι κατοχυρωμένη. Θα μπει η αστυνομία κανονικά και θα ενημερώσει όλους για την παρουσία της. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο αυτό».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
