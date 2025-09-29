Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές & αδειάζουν λογαριασμούς!

Τι καταγγέλλει πολίτης στο Star και την Τασούλα Παπανικολάου

Όσα κατήγγειλε πολίτης στο Star που παρολίγον να πέσει θύμα απατεώνα / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία νέα μέθοδο για να αρπάζουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες έχουν εφεύρει επιτήδειοι. Στοχοποιούν ιδιώτες που βάζουν αγγελίες για πώληση ή ενοικίαση και προσποιούνται τους αγοραστές ή τους ενοικιαστές, με μοναδικό σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με καταγγελία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, ο δράστης πρώτα εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για το αντικείμενο της αγγελίας, στην προκειμένη περίπτωση για την αγορά αυτοκινήτου. Παρουσιάστηκε ως άτομο που δεν μπορεί να μεταβεί για τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσφέρθηκε να «καταθέσει» προκαταβολή. Ζήτησε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για να κάνει την κατάθεση, αλλά, όταν του δόθηκε, επικαλέστηκε πρόβλημα στη διαδικασία και ζήτησε τα στοιχεία κάρτας, προκειμένου να ολοκληρώσει την υποτιθέμενη συναλλαγή.

Ο Γιώργος Νταμάτης περιέγραψε ότι ο απατεώνας είχε επιμεληθεί το προφίλ του και είχε φροντίσει να κάνει το τηλεφώνημα να «ακούγεται» οικιακό: μέσα στο υπόβαθρο άκουγαν παιδικές φωνές, ώστε να δώσει την εντύπωση οικογενειάρχη και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του θύματος.

Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές & αδειάζουν λογαριασμούς!

Τα κόλπα που χρησιμοποιούν για να πείσουν - Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δράστες είτε υποστηρίζουν ότι προέρχονται από άλλη πόλη και δεν μπορούν να μεταβούν άμεσα, είτε ισχυρίζονται ότι χρειάζονται απόδειξη κατάθεσης για να πάρουν άδεια από το αφεντικό τους.

Όταν δοθεί οποιοδήποτε τραπεζικό στοιχείο, προσποιούνται τεχνικό πρόβλημα και πιέζουν για στοιχεία κάρτας ή κωδικούς, προκειμένου υποτίθεται να «συντονίσουν» την πληρωμή. Στην πράξη αυτό οδηγεί σε άδειασμα λογαριασμών.

Οι απατεώνες πλέον δεν περιορίζονται στην πώληση αυτοκινήτων, αλλά προσποιούνται και πιθανούς ενοικιαστές, μιλούν για μετακομίσεις ή για άμεση ανάγκη και με τον ίδιο τρόπο επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς. Ο στόχος είναι ένας: να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών.

  • μη δίνετε ποτέ τραπεζικά στοιχεία, κωδικούς ή αριθμούς καρτών σε άτομα που επικοινωνούν μέσω αγγελίας
  • προτιμήστε την αυτοπρόσωπη παρουσία και τη συναλλαγή σε ασφαλές περιβάλλον (π.χ. τράπεζα ή εξουσιοδοτημένο κατάστημα)
  • αν λάβετε ύποπτο τηλεφώνημα, καταγράψτε στοιχεία και επικοινωνήστε άμεσα με την αστυνομία

Η νέα μέθοδος δείχνει πόσο πειστικές μπορούν να γίνουν οι απάτες όταν οι δράστες επενδύουν στην «εικόνα» τους — ο εφησυχασμός και η εμπιστοσύνη στην πρώτη επικοινωνία είναι πλέον το πιο επικίνδυνο λάθος.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
