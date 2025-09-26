Έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου εν όψει κακοκαιρίας

Αγώνας δρόμου για να προλάβουν τις βροχές

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ραγδαία αναμένεται να είναι η αλλαγή του καιρού καθώς η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Οι κάτοικοι στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού τρέμουν και φοβούνται πλημμυρικά επεισόδια. Και στην Αττική ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός με καθαρισμούς ρεμάτων.  

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Στο μάτι της πρώτης φθινοπωρινής κακοκαιρίας που φέρνει θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές καταιγίδες μπαίνει η Δυτική Ελλάδα. Μεγάλα ύψη βροχής αναμένεται να πέσουν, από αργά τη νύχτα του Σαββάτου, στο Ιόνιο - κυρίως Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα  - την  Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο  επηρεάζοντας Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία. Οι κάτοικοι είναι με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό και ο κρατικός μηχανισμός τρέχει να προλάβει πριν συμβούν τα χειρότερα. 

Έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου εν όψει κακοκαιρίας

Αχαΐα: Αγώνας δρόμου να καθαριστούν τα ρέματα στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές

Στο ρέμα Χάραδρος βρέθηκαν συνεργεία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να καθαρίσουν ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή το Σαββατοκύριακο. 

Σε εξέλιξη η επιδείνωση του καιρού – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Καθαρισμός και στα ρέματα της Αττικής ενόψει βροχοπτώσεων

Το ρέμα της Πικροδάφνης είναι ένα ρέμα που διασχίζει αρκετούς δήμους. Ξεκινάει από τον Άγιο Δημήτριο στο Μπραχάμι και φθάνει μέχρι τον Άλιμο και το Παλαιό Φάληρο. Έγιναν διαδικασίες καθαρισμού καθώς -παρότι είχε καθαριστεί το καλοκαίρι- είχαν μαζευτεί πάλι σκουπίδια με αποτέλεσμα με μια δυνατή νεροποντή να είναι μεγάλα τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν εάν δεν καθαριστεί έγκαιρα. 

Έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου εν όψει κακοκαιρίας

Ιλισσός ποταμός: Έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου 

Σε εξέλιξη είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο σε μια περιοχή που χρόνια ταλαιπωρούσε τα νότια προάστια, στις Τζιτζιφιές, η διευθέτηση του ποταμού Ιλισσού. Ένα έργο του υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. 

 

