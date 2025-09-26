Σε εξέλιξη η επιδείνωση του καιρού – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Πριν καλά - καλά βγει ο Σεπτέμβρης ο καιρός «αγριεύει» και μας βάζει σε χειμωνιάτικο κλίμα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο προειδοποιεί για ραγδαία επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις περιοχές που θα δοκιμαστούν από ακραία φαινόμενα.

Οι περιοχές στις οποίες αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

Όπως τόνισε η πρώτη ουσιαστική φθινοπωρινή μεταβολή του καιρού ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες που τοπικά φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Από αύριο Σάββατο οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, αλλά η θερμοκρασία θα διατηρηθεί χαμηλή σχεδόν όλη την ερχόμενη εβδομάδα.

Αρκετές περιοχές στα δυτικά της χώρας θα δεχθούν σημαντικές ποσότητες βροχής ενώ και οι ραγδαιότητες τοπικά θα είναι μεγάλες .

Ο καιρός την επόμενη εβδομάδα

Οι βροχές θα εξασθενήσουν σταδιακά τη Δευτέρα προς Τρίτη. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ και οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε επίπεδα λίγοι κάτω από τα κανονικά. Ίσως όμως ένα νέο σύστημα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος.

Ο καιρός τη Δευτέρα