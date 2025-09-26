Σε εξέλιξη η επιδείνωση του καιρού – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι την Κυριακή

Ελλαδα
Πηγή: Βίντεο Star

Πριν καλά - καλά βγει ο Σεπτέμβρης ο καιρός «αγριεύει» και μας βάζει σε χειμωνιάτικο κλίμα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο προειδοποιεί για ραγδαία επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις περιοχές που θα δοκιμαστούν από ακραία φαινόμενα. 

Οι περιοχές στις οποίες αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

Οι περιοχές στις οποίες αναμένονται ισχυρά φαινόμενα  

Όπως τόνισε η πρώτη ουσιαστική φθινοπωρινή μεταβολή του καιρού ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες που τοπικά φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Από αύριο Σάββατο οι  άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, αλλά η θερμοκρασία θα διατηρηθεί χαμηλή σχεδόν όλη την ερχόμενη εβδομάδα. 

 

Καιρός: Έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες - Οι περιοχές που θα πληγούν

Αρκετές περιοχές στα δυτικά της χώρας θα δεχθούν σημαντικές ποσότητες βροχής ενώ και οι ραγδαιότητες τοπικά θα είναι μεγάλες .

Ο καιρός την επόμενη εβδομάδα 

Οι βροχές θα εξασθενήσουν σταδιακά τη Δευτέρα προς Τρίτη. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ και οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε επίπεδα λίγοι κάτω από τα κανονικά. Ίσως όμως  ένα νέο σύστημα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας  στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Ο καιρός τη Δευτέρα 

Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα

