Κινηματογραφική σύλληψη παράνομου υλοτόμου: Το «σκοτεινό» του παρελθόν

Με ταινία δράσης έμοιαζε η σύλληψη παράνομου υλοτόμου που έκοβε ανεξέλεγκτα δέντρα στο δάσος της Αρεθούσας στην Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση, που κατέγραψε καρέ - καρέ η κάμερα, πάνοπλοι αστυνομικοί εισβάλουν στο σπίτι του κατηγορούμενου, τον αιφνιδιάζουν και του περνούν χειροπέδες.

Στο βίντεο φαίνονται τουλάχιστον 6 άντρες της αστυνομίας κρατώντας όπλα να φτάνουν σε μια μονοκατοικία στην Αρέθουσα του Δήμου Βόλβης. Σπάνε την πόρτα και στην συνέχεια ακινητοποιούν έναν άντρα που κοιμάται στο κρεβάτι του.

Του περνούν χειροπέδες, τον επιβιβάζουν στο όχημα της αστυνομίας και τον μεταφέρουν στο τμήμα. Πρόκειται για έναν 62χρονο άνδρα ο οποίος με συνεργούς επανειλημμένα προέβαινε σε παράνομη και ανεξέλεγκτη υλοτόμηση με σκοπό την εμπορία ξυλείας. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος άντρας είχε απασχολήσει πριν δύο χρόνια και πάλι τις αρχές για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη στην ίδια περιοχή κατά την διάρκεια εργασιών παράνομης υλοτομίας.

Ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώ πέρα από την κακουργηματική δίωξη για παράνομη υλοτομία αντιμετωπίζει και την κατηγορία της παράνομης κατοχής ανιχνευτή μετάλλων που βρέθηκε στο σπίτι του κατά τη σύλληψη.