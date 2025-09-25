Μακάβριο εύρημα σε σπίτι άνδρα: Εντόπισαν ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε βάζο!

Ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα για το μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα της Αττικής
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ προκαλεί η υπόθεση ενός 77χρονου από την Αττική, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν δεκάδες αρχαία αντικείμενα αλλά και κάτι που ξεπερνά κάθε φαντασία: ένα μπουκαλάκι με υγρό που περιείχε ανθρώπινο έμβρυο.

Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι του  μετά από έρευνα για παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων και εντόπισε συνολικά 39 ευρήματα, ανάμεσα τους  μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου. Ωστόσο, το εύρημα που συγκλονίζει είναι το μικρό φιαλίδιο με το έμβρυο, το οποίο ερευνάται πώς βρέθηκε στην κατοχή του.

Μπουκαλάκι με έμβρυο

Μπουκάλι με έμβρυο σε σπίτι

Αρχαία - σύλληψη

Σύλληψη για αρχαία σε σπίτι

Ο 77χρονος είναι άγνωστος στις αρχές, καθώς και στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε παρόμοια υπόθεση. Μάλιστα, αν και είχε ζητήσει άδεια να κρατήσει ορισμένα από τα αντικείμενα που βρέθηκαν τότε, είχε αρνηθεί να παραδώσει τα πιο πολύτιμα, παρά το γεγονός ότι είχε καταδικαστεί γι’ αυτό.

Η νέα αυτή αποκάλυψη ανατριχιάζει, καθώς πλέον δεν μιλάμε μόνο για αρχαιότητες, αλλά και για την παρουσία ενός ανθρώπινου εμβρύου σε βάζο, κάτι που εγείρει πολλά ερωτήματα για το πώς κατέληξε εκεί και για ποιο λόγο ο 77χρονος το κρατούσε.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη 77χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και απείθεια και υπεξαίρεση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -39- αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου, καθώς και -1- φιάλη με υγρό και ανθρώπινο έμβρυο.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω, στο παρελθόν είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής -28- πιθανόν αρχαίων αντικειμένων λαμβάνοντας σχετική άδεια για -12- από αυτά. Για τα υπόλοιπα -16-, τα οποία είχαν κριθεί ως ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων. Λόγω της άρνησής του να προβεί στην παράδοση των εν λόγω αντικειμένων, η άδεια που είχε λάβει ανακλήθηκε ενώ, παρά το γεγονός ότι για την υπόθεση καταδικάστηκε και αμετάκλητα, συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

