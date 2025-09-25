Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Του έσπασε τη γνάθο

Θύμα απρόκλητης επίθεσης έπεσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ένας οδηγός νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής του ΟΑΣΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός της γραμμής 500 που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Πειραιάς – Κηφισιά εκτελούσε τη βάρδια του ανυποψίαστος. Ξαφνικά, χωρίς να έχει προκληθεί κάποιο επεισόδιο με τον επιβάτη, του όρμηξε και άρχισε να τον γρονθοκοπά.

Ήταν τόσο άγρια τα χτυπήματα που δέχθηκε ο οδηγός, που είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη γνάθο.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου παρέμεινε μέχρι το πρωί για προληπτικούς λόγους, αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο οδηγός κατέθεσε πως είχε ξαναδεί τον συγκεκριμένο επιβάτη σε προηγούμενο δρομολόγιο της γραμμής, χωρίς όμως να γνωρίζει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.

