Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Του έσπασε τη γνάθο

Κατέληξε στο νοσοκομείο

Ελλαδα
Θύμα απρόκλητης επίθεσης έπεσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ένας οδηγός νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής του ΟΑΣΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός της γραμμής 500 που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Πειραιάς – Κηφισιά εκτελούσε τη βάρδια του ανυποψίαστος. Ξαφνικά, χωρίς να έχει προκληθεί κάποιο επεισόδιο με τον επιβάτη, του όρμηξε και άρχισε να τον γρονθοκοπά. 

Τρόμος στο κέντρο της Αθήνας: «Ψαλιδοχέρης» επιτέθηκε και σε αστυνομικούς

Ήταν τόσο άγρια τα χτυπήματα που δέχθηκε ο οδηγός, που είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη γνάθο. 

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου παρέμεινε μέχρι το πρωί για προληπτικούς λόγους, αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. 

Πάτρα: Αστυνομικός ξυλοκόπησε τον αδελφό του κι εξαφανίστηκε

Ο οδηγός κατέθεσε πως είχε ξαναδεί τον συγκεκριμένο επιβάτη σε προηγούμενο δρομολόγιο της γραμμής, χωρίς όμως να γνωρίζει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.
 

