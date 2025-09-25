Τρόμος στο κέντρο της Αθήνας: «Ψαλιδοχέρης» επιτέθηκε και σε αστυνομικούς

Ετοιμαζόταν να καρφώσει στην κοιλιά νεαρή γυναίκα

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (24/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον τρόμο σκόρπισε στο πέρασμα του ένας νεαρός αλλοδαπός 24ων ετών. Ήταν ζωσμένος με δύο ψαλίδια και πέντε μαχαίρια και έβαζε στο στόχαστρό του: ανυποψίαστους πολίτες στο κέντρο της Αθήνας. Σε έξαλλη κατάσταση ο δράστης, επιτέθηκε ακόμη και στους αστυνομικούς που πήγαν να του περάσουν χειροπέδες. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των θυμάτων στο Star.

Κέντρο Αθήνας: Άγρια επίθεση για να του πάρει την τσάντα 

Τρόμος στο κέντρο της Αθήνας: «Ψαλιδοχέρης» επιτέθηκε και σε αστυνομικούς

Είναι το ένα από τα δύο θύματα του Παλαιστίνιου «ψαλιδοχέρη». Στο νοσοκομείο Γεννηματάς, οι γιατροί τον παρέλαβαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Το θύμα μιλάει αποκλειστικά στην κάμερα του Star, δείχνει τα σημάδια από τα χτυπήματα που δέχθηκε - στα πόδια, τα χέρια και τα ράμματα που χρειάστηκε να κάνει στο κεφάλι.

«Αυτό είναι μπύρα μπουκάλι και ένα ξύλο εδώ… Πολύ αίμα. Δικό μου τσάντα κλέψεις είχε 600€ μέσα». 

Τρόμος στο κέντρο της Αθήνας: «Ψαλιδοχέρης» επιτέθηκε και σε αστυνομικούς

Καρέ καρέ η επίθεση του «ψαλιδοχέρη»

Η ώρα ήταν 8 παρά τέταρτο το βράδυ το θύμα κοντοστάθηκε για μερικά λεπτά, ξαφνικά ένιωσε ένα δυνατό χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του από γυάλινο μπουκάλι. Πριν προλάβει να καταλάβει τι συμβαίνει ένιωσε την τσάντα του κάποιος να την τραβάει για να την πάρει.

Λίγη ώρα αργότερα ο 24χρονος «ψαλιδοχέρης» χτυπάει ξανά. Επιτίθεται με ψαλίδι σε γυναίκα που περπατούσε στο δρόμο. Επιχείρησε να την καρφώσει στην κοιλία προκειμένου να την κλέψει. Ευτυχώς σώθηκε από τις φωνές των περαστικών που ειδοποίησαν τις αρχές.

Χαλκοκονδύλη και Σωκράτους γωνία οι αστυνομικοί καταφέρνουν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν το δράστη παρά τη σθεναρή αντίσταση που έφερε τις αρχές. 

Η στιγμή της σύλληψης του «ψαλιδοχέρη»

Τρόμος στο κέντρο της Αθήνας: «Ψαλιδοχέρης» επιτέθηκε και σε αστυνομικούς

Στο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star καταγράφηκε ο επικίνδυνος αλλοδαπός με το ψαλίδι. Κυκλοφορούσε ξυπόλητος και με την τσάντα του γεμάτη μαχαίρια και άλλα φονικά αντικείμενα. 

«Μόλις του φόρεσαν χειροπέδες άρχισε να φωνάζει Αλλάχ Ακμπάρ δάγκωσε κι ένα παιδί έφτυνε χτυπιόταν τους κλότσαγε... Δάγκωσε τον έναν πόδι τον άλλον μπορεί και στο χέρι τους κλότσαγε τους έφτυνε πήγε να ρίξει κουτουλιές ότι μπορούσε να κάνει», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Δήλωσε ότι είναι από την Παλαιστίνη, κάτι που στη συνέχεια αποδείχθηκε ψέμα. Πλέον είναι αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας.


 

