Πάτρα: Αστυνομικός ξυλοκόπησε τον αδελφό του κι εξαφανίστηκε

Τον αναζητά η αστυνομία

Ελλαδα
Άγριο επεισόδιο μεταξύ δύο αδελφών σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Οβρυά της Πάτρας

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από νεαρούς

Σύμφωνα με την καταγγελία ενός 45χρονου, ο αδελφός του, ο οποίος είναι αστυνομικός, του τηλεφώνησε και τον απείλησε. Στη συνέχεια έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο δικό του όχημα και τον ξυλοκόπησε. 

Όπως αναφέρει στην καταγγελία του, ο αδελφός του τον χτύπησε στο κεφάλι με έναν σιδηρολοστό και τράπηκε σε φυγή. Τηλεφώνησε μάλιστα στην υπηρεσία του και δήλωσε ασθένεια. 

Ηλιούπολη: Ξυλοκόπησαν & βιντεοσκόπησαν την επίθεση σε 17χρονο

Μετά την καταγγελία του 45χρονου αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο δεν εντοπίστηκε στο σπίτι του, όπου θα έπρεπε να βρίσκεται, αφού ήταν ασθενής. 

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Πατρών.
 

