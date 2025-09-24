Πάτρα: Αστυνομικός ξυλοκόπησε τον αδελφό του κι εξαφανίστηκε

Άγριο επεισόδιο μεταξύ δύο αδελφών σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Οβρυά της Πάτρας.
Σύμφωνα με την καταγγελία ενός 45χρονου, ο αδελφός του, ο οποίος είναι αστυνομικός, του τηλεφώνησε και τον απείλησε. Στη συνέχεια έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο δικό του όχημα και τον ξυλοκόπησε.
Όπως αναφέρει στην καταγγελία του, ο αδελφός του τον χτύπησε στο κεφάλι με έναν σιδηρολοστό και τράπηκε σε φυγή. Τηλεφώνησε μάλιστα στην υπηρεσία του και δήλωσε ασθένεια.
Μετά την καταγγελία του 45χρονου αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο δεν εντοπίστηκε στο σπίτι του, όπου θα έπρεπε να βρίσκεται, αφού ήταν ασθενής.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Πατρών.