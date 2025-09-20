Πλατεία Αγίας Ειρήνης: Tι λέει ο άνδρας που τραυματίστηκε από πτώση δέντρου

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε μέρα μεσημέρι στην καρδιά της Αθήνας. Την ώρα που εκατοντάδες κόσμου έκαναν τη βόλτα τους στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στο Μοναστηράκι, ένα δέντρο έπεσε με αποτέλεσμα δυο άνθρωποι να τραυματιστούν. Μέσα από το νοσοκομείο, ένας από τους τραυματίες που σώθηκαν από θαύμα, μιλά αποκλειστικά στο Star και τον Bαγγέλη Γκούμα. Ο δήμος Αθηναίων αποδίδει το περιστατικό στα καιρικά φαινόμενα.

Η πλατεία Αγίας Ειρήνης από περιοχή βόλτας γίνεται σημείο πανικού. Το δέντρο έσπασε και τα κλαδιά έπεσαν στις ομπρέλες, τραυματίζοντας δυο άτομα. Οι περαστικοί και οι θαμώνες στα καταστήματα έτρεξαν να τους δώσουν βοήθεια, ενώ έφτασε αμέσως ασθενοφόρο.

Μια γυναίκα που βρισκόταν έξω από την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης μαζί με τα παιδιά της κείτεται στο έδαφος, όπως φαίνεται στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε για το Star o Γιώργος Βότσκαρης. Λίγο αργότερα μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ.

Αλλά και ένας άντρας βρέθηκε στον «Ευαγγελισμό».

Ο άνδρας που σώθηκε από θαύμα, μιλά μέσα από το νοσοκομείο στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα.

«Έχω εκδορές και ενα μικρό αιμάτωμα στο πλάι, στη μέση πίσω. Εγώ πέρναγα από την Αγίας Ειρήνης, πέρασα απο την εκκλησία και πήγαινα προς την πλατεία και εκείνη τη στιγμή έπεσε το δέντρο. Εγώ την γλίτωσα, το δέντρο έπεσε πάνω σε ένα τραπέζι που καθόταν μια κυρία», είπε ο άνδρας.

Όσο οι επιχειρηματίες και το προσωπικό των μαγαζιών της περιοχής προσπαθούσαν να καθησυχάσουν τουρίστες και επισκέπτες, υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας απέκλεισαν το σημείο με κορδέλες και αναρριχητές του δήμου Αθηναίων επιχείρησαν να τεμαχίσουν το δέντρο και να καθαρίσουν την περιοχή.

Ο δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωσή του, επισήμανε ότι τα δέντρα είχαν ελεγχθεί και απέδωσε το περιστατικό στους δυνατούς ανέμους και τις ριπές μεγάλης ταχύτητας και κάλεσε τους πολίτες να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές·και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας..

Στη συνέχεια, ανακοίνωση εξέδωσε και η Διεύθυνση Πρασίνου του δήμου Αθηναίων στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων κατά τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας πτώσεις κλαδιών και δέντρων σε ορισμένα σημεία της πόλης.

Πτώση δέντρου μουριάς, 30 ετών περίπου στην οδό Κνωσού. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση.

Πτώση δέντρου Σφένδαμου, 30 περίπου ετών, στην οδό Θεοτοκοπούλου. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγεινομική κατάσταση.

Πτώση δέντρου Γιακαράντας, περίπου 40 ετών, στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ελέγχων το δέντρο είχε ελεγχθεί προ 20 ημερών. Λίγες ημέρες πριν τον έλεγχο είχε προηγηθεί βανδαλισμός -καταστροφή σε κλαδί από αναρρίχηση αγνώστου ατόμου, το οποίο απομακρύνθηκε. Κατά τον έλεγχο το δέντρο βρέθηκε σε εξαιρετική φυτοϋγειονομική κατάσταση και δεν έχρηζε ουδεμίας παρέμβασης.

Επίσης, παρατηρήθηκαν πτώσεις μεμονωμένων κλαδιών σε διάφορα σημεία της πόλης».

Κάτοικοι πάντως, καταγγέλλουν στο Star ότι είχε πέσει κι άλλος κορμός πριν από τρεις εβδομάδες και ζητούν περισσότερα μέτρα.

