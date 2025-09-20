Έπεσε δέντρο στο κέντρο της Αθήνας και τραυμάτισε πολίτες!

Απίστευτο περιστατικό συνέβη στο κέντρο της Αθήνας όπου από πτώση δέντρου τραυματίστηκαν πολίτες.
Το σημείο όπου σημειώθηκε η πτώση δένττου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη)
Το περιστατικό σημειώθηκε συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, όπου το δέντρο έπεσε ξαφνικά τραυματίζοντας μία γυναίκα και έναν άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα ήταν θαμώνας καφετέριας και ο άνδρας περαστικός από το σημείο της πτώσης του δέντρου.
Το δέντρο το οποίο τραυμάτισε δύο πολίτες στην πλατεία Αγίας Ειρήνης (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη)
Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ενώ στον άνδρα παρασχέθηκαν στο σημείο του συμβάντος οι πρώτες βοήθειες.
