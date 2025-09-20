Έπεσε δέντρο στο κέντρο της Αθήνας και τραυμάτισε πολίτες!

Στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Μεταφέρθηκε μία γυναίκα σε νοσοκομείο

Πηγή: βίντεο ΕΡΤ, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απίστευτο περιστατικό συνέβη στο κέντρο της Αθήνας όπου από πτώση δέντρου τραυματίστηκαν πολίτες. 

Το σημείο όπου σημειώθηκε η πτώση δένττου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης

Το σημείο όπου σημειώθηκε η πτώση δένττου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης  (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη) 

Το περιστατικό σημειώθηκε συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, όπου το δέντρο έπεσε ξαφνικά τραυματίζοντας μία γυναίκα και έναν άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα ήταν θαμώνας καφετέριας και ο άνδρας περαστικός από το σημείο της πτώσης του δέντρου.   

Ερμού: Έπεσε δέντρο από τους θυελλώδεις ανέμους

Το δέντρο το οποίο τραυμάτισε δύο πολίτες στην πλατεία Αγίας Ειρήνης

Το δέντρο το οποίο τραυμάτισε δύο πολίτες στην πλατεία Αγίας Ειρήνης (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη)

Πατησίων: Δέντρο έπεσε πάνω σε φορτηγό - Κλειστές δύο λωρίδες κυκλοφορίας

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ενώ στον  άνδρα παρασχέθηκαν στο σημείο του συμβάντος οι πρώτες βοήθειες.      

Λάρισα: Δέντρο έπεσε στην παλιά εθνική οδό στα Τέμπη

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
 |
ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΟΥ
 |
AΘΗΝΑ
 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
