Η «μάχη» του Blue Star Naxos με τα κύματα - Εικόνες που κόβουν την ανάσα

Απίστευτη ταλαιπωρία περίμενε εκατοντάδες επιβάτες πλοίων το τελευταίο διήμερο λόγω των θυελλωδών ανέμων. «Μάχη» με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους έδωσε την Παρασκευή (19/9) το Blue Star Naxos στο στενό Πάρου - Νάξου, εκτελώντας το δρομολόγιό του, εν μέσω απαγορευτικού.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του kykladiki.gr, το πλοίο παλεύει με τεράστια κύματα και δυνατούς ανέμους.

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία το δρομολόγιό του προσεγγίζοντας με ασφάλεια τον προορισμό του.

Διευκρινίζεται ότι το απαγορευτικό εκδίδεται από τα κεντρικά λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου και δεν ισχύει για τα πλοία που ήδη ταξιδεύουν ή έχουν ξεκινήσει από άλλα λιμάνια.

