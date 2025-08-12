Έφθασε στο Λαύριο το πλοίο που έπλεε με μία μηχανή μετά από «μπλακ άουτ»

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΙΟΝΙΣ», στο οποίο επέβαιναν 183 επιβάτες και 25 μέλη πληρώματος, υπέστη μπλάκ άουτ, με αποτέλεσμα την προσωρινή ακινητοποίησή του.
Η βλάβη στη συνέχεια αποκαταστάθηκε μερικώς και το «ΙΟΝΙΣ» έπλεε με τη μία μηχανή του, έχοντας προορισμό το λιμάνι του Λαυρίου.
Στην περιοχή έπνεαν άνεμοι 6-7 μποφόρ, ενώ για λόγους ασφαλείας, έσπευσαν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα ρυμουλκό και τρία παραπλέοντα πλοία προκειμένου να παράσχουν βοήθεια εάν χρειαστεί.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το πλοίο προσέγγισε με ασφάλεια το λιμάνι του Λαυρίου.