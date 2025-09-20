Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Θεσσαλονίκη

Μαύροι καπνοί έχουν  καλύψει το Κάτω Σχολάρι

20.09.25 , 11:18
Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφίες Status Fm
πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός στην  Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο επίπλων στο Κάτω Σχολάρι. 

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μενίδι

Η  πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, ενώ όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει το 1077statusfm.gr, η  περιοχή έχει γεμίσει με μαύρους καπνούς. 

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα

Η πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης

Η πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης (πηγή Status FM) 

Στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεση της φωτιάς 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα. 

 

Πυρκαγιά στο Κάτω Σχολάρι (πηγή Status FM)

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν διπλανές επιχειρήσεις.
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΦΩΤΙΑ
