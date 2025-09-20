Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο επίπλων στο Κάτω Σχολάρι.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, ενώ όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει το 1077statusfm.gr, η περιοχή έχει γεμίσει με μαύρους καπνούς.
Η πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης (πηγή Status FM)
Στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεση της φωτιάς 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.
Πυρκαγιά στο Κάτω Σχολάρι (πηγή Status FM)
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν διπλανές επιχειρήσεις.