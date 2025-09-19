Από οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στην Κοζάνη!

Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας από τους δύο τραυματίες

19.09.25 , 21:16 Από οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στην Κοζάνη!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες στην έκρηξη που έγινε νωρίς το μεσημέρι σε μάντρα με σκαπτικά μηχανήματα στο Τσοτύλι Κοζάνης

Κοζάνη: Έκρηξη φιάλης οξυγόνου - Ακρωτηριάστηκε 53χρονος εργαζόμενος

Οι αστυνομικοί αργά το απόγευμα εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο έκρηξης με αποτέλεσμα οι έρευνες να παίρνουν άλλη τροπή.

Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο, μετά από έρευνα, διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β' Παγκοσμίου πολέμου, την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες, επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Από οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στην Κοζάνη!

Στιγμιότυπο μετά την έκρηξη / Φωτογραφία από βίντεο Star

Κοζάνη: Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας τραυματίας - Θα ακρωτηριαστεί 

H κατάσταση της υγείας του ενός εργαζόμενου που τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης κρίνεται ως ιδιαιτέρως σοβαρή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το χειρουργείο στο οποίο θα υποβληθεί αποτελεί μια περίπλοκη εξίσωση που πρέπει να λύσουν οι γιατρο, ορθοπεδικοί και αγγειοχειρουργοί.

Αποφάσισαν ότι το χέρι δεν μπορεί να σωθεί και θα προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό. Ωστόσο, ο άνδρας φέρει και άλλα σοβαρά τραύματα και στα δύο πόδια. Οι γιατροί δίνουν «μάχη» μέσα στο χειρουργείο, αλλά το μεγάλο εμπόδιο είναι ότι ο 54χρονος είναι εγκαυματίας, με εγκαύματα στο 60% του σώματός του.

Δεν έχει νόημα να σωθούν τα άκρα, αν κινδυνεύει η ζωή του από τα εκτεταμένα εγκαύματα. Για την ώρα, γίνονται τα απολύτως απαραίτητα, με κύρια προτεραιότητα να σταθεροποιηθεί και να μεταφερθεί στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου».

Στο πλευρό του, έξω από το χειρουργείο, βρίσκονται μέλη της οικογένειάς του. Προσεύχονται με δάκρυα στα μάτια, κάθε λεπτό που περνά είναι αργό και βασανιστικό.

 

