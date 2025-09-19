Συναγερμός στην Καστοριά: Επιβεβαιώθηκε κρούσμα φυματίωσης

Η φυματίωση αποτελεί ακόμα και σήμερα ζήτημα δημόσιας υγείας / ERT

Συναγερμός σήμανε στην Καστοριά, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος φυματίωσης στην πόλη. Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται ήδη στη διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του.

Ο άνδρας που βρέθηκε θετικός στο μυοβακτηρίδιο της φυματίωσης είναι καλά στην υγεία του, και ήδη του χορηγείται η κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή με θετική ανταπόκριση. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο ασθενής νοσηλεύεται στα Ιωάννινα για να υπάρχει εξειδικευμένη παρακολούθηση της κατάστασής του.

Λόγω, μάλιστα, του ότι η κατάσταση του ασθενούς είναι ελεγχόμενη, ο άνδρας δε βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας, ακολουθώντας τα σύγχρονα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της νόσου.

Καστοριά: Οι αρχές προχώρησαν σε ιχνηλάτηση των επαφών του

Άνθρωποι της οικογένειας αλλά και του εργασιακού περιβάλλοντος του άνδρα που βρέθηκε θετικός στη φυματίωση ελέγχθηκαν εργαστηριακά για να αποφευχθεί η εξάπλωση. Τα αποτελέσματα ήταν καθησυχαστικά, αφού δεν βρέθηκε άλλο κρούσμα.

Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση, ωστόσο η άμεση κινητοποίηση και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών φαίνεται πως περιόρισαν το περιστατικό.